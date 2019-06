U povodu Svjetskog dana borbe protiv dječjeg rada, 12. lipnja, u terenskoj učionici Dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici Mostar, smještenoj u Bafo naselju, održana je radionica za roditelje i djecu na temu "Važnost obrazovanja – Uloga škole i roditelja u odgoju".

Foto:Dnevni centar Mostar

- Razgovarali su o tome na koji sve način roditelji mogu doprinijeti da djeca budu što uspješnija u školi i koje su vještine i znanja za to potrebna. Cilj nam je zajedno s roditeljima doći do najboljih odgovora - istaknula je Ajla Konjhodžić, psihologinja i koordinatorica u Dnevnom centru Mostar koji uz potporu organizacije Save The Children vodi Udruga "Altruist" iz Mostara.

Po njezinim riječima, u terenskoj učionici Dnevnog centra u Bafo naselju svakodnevno se održavaju radionice s predškolskom djecom, a školska djeca imaju instruktivnu nastavu te edukativne radionice dva puta tjedno.

- Kontinuirano radimo s djecom uz svakodnevnu komunikaciju s roditeljima koje kroz sve te zajedničke aktivnosti osnažujemo i s kojima radimo i u sklopu projekta 'Jačanje obitelji' što je posebno značajno kada je riječ o potpori za socijalno ugrožene kategorije stanovništva - poručuje Konjhodžić.

- Centar mi je posebno koristan jer imam troje školske djece koja redovno dolaze na aktivnosti ovdje, dobiju pomoć oko zadaće, pripremaju se za kontrolne radove i mnogo su bolji u školi zahvaljujući tome - kaže Rahmana, jedna od majki-sudionica radionice.

Emina, također jedna od majki čija djeca redovito dolaze u Centar istaknula je kako njezina djeca idu u vrtićku skupinu gdje se imaju priliku bolje pripremiti za školu, a da ona za to vrijeme može završiti sve obveze kod kuće.

Odnedavno, terenska učionica Dnevnog centra Mostar u Bafo naselju ima i novo igralište obnovljeno zahvaljujući donaciji softverske firme Atlantbh, čiji tim je odlučio na ovaj način podržati djecu i obitelji s ovog područja u ostvarenju prava na zdravo i sigurno djetinjstvo, u kojem mogu nesmetano da se razvijaju.

Matilda, studentica druge godine socijalnog rada, kaže da s velikim zadovoljstvom dolazi u Centar tri puta tjedno.

- Zadovoljstvo mi je provoditi vrijeme s djecom, pomagati im, osjetiti se korisno i pri tome steći praksu jer mi je želja da u budućnosti radim s djecom - kaže Matilda.

Radionicu su još vodile učiteljica Suzana Bevanda i socijalna radnica Željka Jurić.

(FENA)