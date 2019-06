Na putevima u Republici Srpskoj od sutra će u funkciji biti dva neobilježena policijska automobila sa ugrađenim radarskim kamerama u cilju sprečavanja prekoračenja brzine kretanja i sankcionisanja vozača.

Foto: Anadolija

Darko Ćulum, direktor Policije RS-a istakao je da je novi radarski uređaj "Gatso" ugrađen u dva neobilježena policijska vozila koji će služiti za mjerenje brzine kretanja vozila na putevima RS-a. Prema njegovim riječima ova vozila radiće na tri načina, u stacioniranom modu, kada mogu da mjere brzinu kretanja vozila u odlasku i dolasku, nakon čega se podaci obrađuju i šalju vozačima ako su prekoračili brzinu. Drugi način je u pokretu kada radar mjeri brzinu svih vozila u odlasku i dolasku, a da se naknadno obrađuju podaci i šalju na adrese počinioca prekršaja, dok je treći način u pokretu kao "presretač" uz direktnu kontrolu policijskih službenika kada se na licu mjesta sankcionišu vozači.



Odgovarajući na pitanja novinara on je rekao da je brzina uzrok oko 20 odsto saobraćajnih nezgoda



"Nadam se da će ovi uređaji djelovati preventivno jer policija ne ide na represiju, ali nažalost represija je nekada najsvrsishodija i najveće rezultate daje", rekao je Ćulum.



Ćulum je istakao da su ova dva uređaja plaćena su 187.000 KM, rade u hodu, a postoji i video zapis da se mogu evidentirati i drugi pokušaji, kao što je nepropisno preticanje. Jedno od vozila u koje je ugrađen ovaj sistem može da se kreće brzinom većom od 200 kilometara na čas, a prema riječima Ćuluma sa ovakvim radastkim sistemima nema praštanja prekršaja, brisanja podataka i nagodbe sa policajcima.



Opremu je za potrebe MUP-a RS nabavila Agencija za bezbjednost saobraćaja na osnovu Programa utroška sredstava koja uplaćuju društva za osiguranje i filijala društava za osiguranje iz FBiH.



Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS-a rekao je da se radi o najnovijoj tehnologiji, te se očekuje da ni jedno vozilo u prekršaju u susretu sa ovim vozilima neće osstati nezabilježeno



"Brzina je primaran uzrok najtežih saobraćajnih nezdoda, a svaka druga saobraćajna nezgoda sa poginulim i teško povrijeđenim je zbog brzine. Sigurno da će ova dva uređaja doprinjeti da se osjećamo bar za stepen sigurniji i da će u narednom periodu spasiti života na putevima RS", rekao je Radović.



Prema njegovim riječima u prvih pet mjeseci ove godine smanjen broj poginulih u saobraćajnim nezgodama u odnosu na prethodnu godinu, ali su ključni juli i avgust, jer avgust je mjesec sa najviše poginulih tokom godine. Najavio je da od sutra počinje kmapanja "Niti jedna brza vožnja", kao bi se i na taj način pokušao smanjiti broj saobraćajnih nezgoda.



Dalibor Ivanić, načelnik Uprave policije MUP-a RS u čijoj nadležnosti su dva automobila istakao je da moraju da primjenjuju nove metode i sredstva kako bi poboljšali stanje bezbjednosti. Rekao je da je siguran da će pored šest mobilnih radarskih sistema i dva stacionarna radarska sistema u Bijeljini, Banjaluci i Zvorniku, te uskoro i u Prijedoru sa dva nova sistema doprijeti boljoj bezbjednosti na putevima.



"Njihova uloga nije samo represivna, oni će evidentirati prekršaje, ali sigurni smo da će imati i preventivni efekat jer saznanje vozača da se na putevima RS-a nalaze ova vozila, a da i ne znaju kada je to vozilo iza njih, parkirano ili dolazi iz suprotnog pravca dodatno će razviti svijest vozača da prilagode brzinu propisima", rekao je on.



Dodao je da će se vozila na početko koristiti na podrućju Policijskih urpava Banjaluka i Prijedor, a da će se primjenjivati dirketno zaustavljanje, kontrola i pokretanje prekršajnog postupka, kako bi represija odmah imala efekat, a ne nakon dva do tri mjeseca koliko traje postupak naknadne obrade podataka.



(AA)