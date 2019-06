Građani gradskog područja Sjever Mostar od ponedjeljaka pod blokadom drže deponij Uborak kako bi spriječili odlaganje opasnog otpada koji direktno utječe na njihovo zdravlje, kazao je Feni Marin Bago iz mreže "Naše društvo".

Foto: Fena

Mještani i građani tog područja ističu kako su ozbiljno zabrinuti zbog najave odlaganja dehidriranog mulja s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru, koji spada u opasni otpad, kao i odlaganja animalnog i medicinskog otpada, te drugih kancerogenih materija koji direktno utječu na zdravlje lokalnih mještana, ali i svih građana Mostara.



- Građani od jučer blokiraju ulaz na deponij zbog otrova i nesnošljivog smrada. Odlagalište je davno trebalo biti sanirano, međutim tu se i dalje odlaže razni otpad zbog čega je koncentracija teških metala sto posto veća od dozvoljene - kazao je Bago u izjavi za Fenu.



Dodao je kako ni kvalifikacija otpada koji se nalazi na deponiju nije poznata.



- Mi samo znamo da se na taj deponij odlagao razni otpad poput animalnog i medicinskog. Dakle, onaj otpad koji nikako ne bi smio biti odlagan jer je Uborak zapravo deponij komunalnog otpada, odnosno kućnog i njemu sličnog otpada - kazao je Bago.



Istaknuo je kako građani koji žive u sjevernom dijelu Mostara više nemaju drugog rješenja osim blokade odlagališta jer je za njih stanje postalo neizdrživo.



- Dobili smo neke informacije da se sada otpad odlaže po gradu, livadama, rupama i slično - kazao je Bago.



Iz komunalnog poduzeća Parkovi potvrđeno je da se prikupljeni otpad privremeno odlaže u krugu tog poduzeća u južnom dijelu grada te da će ta privremena odlagališta biti sanirana čim se nađe rješenje za odlagalište Uborak.



Bago je kazao kako su u posljednje vrijeme u javnost isplivali mnogi slučajevi raznih bolesti od obolijevanja od bruceloze do povećanja broja oboljelih od raka.



- Svake godine u HNŽ-u broj oboljelih od tumora povećava se za 100 do 150 posto, tako da smo mi rekorderi u BiH i vjerojatno u regiji. Smatramo da je sve to nekako povezano te da institucije žurno moraju poduzeti neke mjere, a ne šutjeti kao što to uporno rade - ustvrdio je član mreže nevladinih organizacija Naše društvo.



Spomenuo je i kako se nitko od nadležnih još uvijek nije obratio javnost niti ponudio neko konkretno pojašnjenje oko cijelog slučaja vezanog za odlaganje dehidriranog mulja s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.



Upozorio je kako je odlaganje mulja na deponijima komunalnog otpada u sukobu s EU direktivama o odlaganju otpada te pozvao sve mjerodavne institucije da istraže ovaj slučaj.



Imajući u vidu da je koncentracija teških metala poput kadmija, bakra, cinka, žive, olova i drugih u otpadnom mulju i do sto puta veća od vrijednosti dozvoljenih za odlaganje, građani smatraju da se odlaganjem takvog otpada, uz već postojeće ekološke probleme koje uzrokuje deponij, ozbiljno ugrožava i zdravlje ljudi, životinja i biljaka na ovom prostoru i šire, te se zagađuju voda, zemlja i zrak.



Traži se promptna reakcija nadležnih institucija i zaustavljanje odlaganja otpada na deponij Uborak, ugrađivanje pročistača, postepeno zatvaranje postrojenja te saniranje ekoloških posljedica u okolini deponija Uborak.



(FENA)