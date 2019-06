Bivšem Dinamovom čelniku Zdravku Mamiću, optuženom za finansijske malverzacije u tom klubu, pripadnici Državne policijske agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u utorak ujutro su uručili poziv za saslušanje pred Sudom BiH na temelju potjernice koju su za njim raspisale vlasti u Hrvatskoj te je on zajedno s odvjetnikom stigao u Sarajevo.

Foto: Avaz - 24sata.info

Po okončanju ročišta medijima se obratio Zdravko Mamić.

"Ne možete u tim optužnicama pročitati da sam oštetio državni proračun ili utajio porez niti za jednu lipu. Ni Dinamo nije napisao da se osjeća oštećenim. Hrvatski režim mi se navalio na leđa iz političkih razloga i to je politički montirani proces. Ali, ne razumijem vas novinare da to ne propitujete i da zdravo seljački ne pitate: 'Pa kako je moguće da se čovjeku stavlja na teret da je oštetio državu'. Traži se moja eliminacija iz sportskog, čak i fizičkog života Republike Hrvatske. Prema tome, moja druga država Bosna i Hercegovina je doista moja i sudbina i nada. Mogu se zahvaliti i svim institucijama BiH što me kao normalnog čovjeka sa svim ljudskim pravima tretira. Mogu vama medijima u BiH zahvaliti što me tretirate kao čovjeka - to je nešto potpuno dijametralno suprotno onom što sam doživio od svoje domovine. Jučer sam htio izaći s podacima koji bi uzdrmali državu. Odvjetnik me upozorio da bih time naštetio svojoj situaciji. Moj cilj je da se moje suđenje ne održi u Osijeku, koji je ucijenjen od hrvatskih službi", izjavio je Mamić.

Optužnica na 700 stranica

Njegov bh. odvjetnik Zdravko Rajić kazao je nakon ročišta kako optužnica ima preko 700 stranica.

"Moramo je detaljno proučiti. Postupak zahtjeva detaljnu elaboraciju, tražit ćemo odgovarajući rok za pripremu obrane", kazao je.

Podsjetimo, nakon odluke Vrhovnog suda RH koji je odbio zahtjev za izuzećem sudskog vijeća, Županijski sud u Osijeku potvrdio je drugu optužnicu te raspisao tjeralicu za Zdravkom Mamićem.

Optužno vijeće 21. maja potvrdilo je drugu Uskokovu optužnicu protiv Zdravka Mamića i još šestorice okrivljenika koje tužiteljstvo tereti da su, u sklopu zločinačkog udruženja, klub oštetili za oko 200 miliona kuna, a protiv Zdravka Mamića tada je određen i istražni zatvor.

Drugom optužnicom, uz Zdravka Mamića, obuhvaćeni su njegov sin Mario, brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Artur Vuksan.

Optužnica Zdravka Mamića tereti da je, od decembra 2004. do decembra 2015, ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki i ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača klub oštetili za više od 144 miliona kuna.

Uoči izricanja prvostupanjske presude Osječkoga suda u proljeće prošle godine kojom je osuđen na 6,5 godina zatvora, Mamić se sklonio u Međugorje u BiH, čije državljanstvo također posjeduje.

Njegov odvjetnik u Hrvatskoj Veljko Miljević u ponedjeljak je rekao kako je uvjeren da Mamić neće biti izručen iz BiH.

"Neće biti izručen Hrvatskoj, pogotovo ne na ovakav način", rekao je Miljević novinarima ispred zagrebačog Županijskog suda.

( Hina)