Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Ružica Jukić odgovorila je članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željki Komšiću koji je reagovao nakon njenog pisma koje je uputila članovima Predsjedništva BiH.

Odgovor Ružice Jukić prenosimo u cijelosti:

Član predsjedništava Bosne i Hercegovine, gospodin Komšić je vjerojatno bio dekoncentriran, dok je čitao moje obraćanje Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

U njemu se nije tražilo njegovo mišljenje da li mi u Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine imamo podršku "građana" i stranih građana u Bosni i Hercegovini, nego je bila informacija da visoke pravosudne funkcionere države Bosne i Hercegovine privode stranci u svoje ambasade u takozvane gumene i staklene sobe, gdje ih pod specijalnim tretmanom upućuju što trebaju raditi od tog koga birati, koga osuditi i slično.

Tu je bila bit moje informacije.

A ne da se informiram, baš kod gospodina Komšića, o legalnosti podrške. Bilo bi neumjesno s moje strane i cinično da sa baš njemu obratim i tražim mišljenje o podrškama naroda, vjerskih zajednica i slično. On je postao simbol neprincipijelne podrške za funkciju koju obnaša.

Mene je birala struka koja zna što su zakoni i što zakonska procedura.

Očekivala sam od jednog najglasnijeg medijskog patriote da pokaže interes i zatraži istragu o tom da se u strane ambasade privode nositelji pravosudnih funkcija, države na čijem je on čelu, iako sa upitnim legitimitetom.

Računala sam na njegov patriotizam. Iz ovoga obraćanja gospodina Komšića se da zaključiti da on podržava da državi, u kojoj je on na čelu, strane ambasade diktiraju kadrovsku politiku i same presude .

To sramotno miješanje i ponižavanje države u kojoj su ambasade samo gosti, je bila javna tajna do sada. Ovo sa sobama gumenim i staklenim je samo krunski dokaz, dokle je to daleko otišlo.

Naravno da od vlasnika tih soba ne očekujem podršku.

Ali moje je da upoznam sa tom istinom Predsjedništvo BiH, jer je jedino za sada tijelo koje je u funkciji nakon izbora.

Upoznata će biti i Europska komisija.

Izbjegavam za sad uporno strane medije, da im dam intervju i pojasnim sve te procese.

Poštujem funkciju koju obnašam i poštujući funkciju članova Predsjedništva BiH sam se i obratila njima. Očigledno je da član Predsjedništva i ja nemamo isti pogled na suverenitet države čiji smo nositelji funkcija. On odobrava gumene i staklene sobe, ja ne. Možda bi u tom vazalskom mentalitetu odobrio sutra da nas strane ambasade odvode u svoje države na ispiranje mozga i vraćanje da radimo u njihovim interesima.

Znači još jednom gospodine Komšiću, vodeći medijski patrioto - privode Vam nositelje pravosudne funkcije u ambasade i daju im naloge kako da postupaju i Vi prešućujete to i skrećete na temu podrške "građana".

Ako je nemam od onih, što ih je ministar Mektić skupio pred Visokim sudbenim i tužiteljskim vijećem, ja sam ponosna.

Taj igrokaz je stvarno izblamiran do maksimuma. Osoba koja treba biti u zatvoru, radi pokušaja podmićivanja predvodi "građane“ u borbi za pošteno pravosuđe.

To je bit mog obraćanja. Na Vama je da poštujete funkciju koju obnašate kako mislite da treba. Ako ste za taj model, recite javno da je neovisno pravosuđe ono koje se vodi iz gumenih i staklenih soba pojedinih ambasada.

Ja to držim krajnje ponižavajuće, kako po te osobe, po njihove funkcije i konačno po samu državu Bosnu i Hercegovinu, navodi se u odgovoru Ružice Jukić.

