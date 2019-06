Predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oštro je reagovao na raniju izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića da će ova stranka kada uđe u vlast jednostrano poslati Akcioni plan za članstvo BiH u NATO.

Foto: 24sata.info

Dodik je poručio da jednostrani potezi samo mogu dovesti do nestanka BiH.

Dodik je rekao da je Izetbegović to spomenuo i na zadnjem zajedničkom sastanku između SNSD-a, SDA i HDZ-a BiH.

- Јa sam mu odgovorio da samo proba da to uradi. Prvi put kada neko to uradi neka računa da nema BiH više. Mi i priželjkujemo takve postupke - jasan je Dodik.

On je poručio da ovu njegovu izjavu svi mogu tumačiti kako žele.

- Da budem otvoren, kada neko uradi nešto unilateralno, bez dogovora, onda šta će nam Savjet ministara, šta će nam parlament ako neki ministar može sam otići tamo i nešto uraditi. Od tog trenutka BiH neće biti - pojasnio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik smatra da i NATO ne bi prihvatio tako nešto.

- Na kraju krajeva, kakav bi to NATO savez bio, koji se kao brine o stabilnosti BiH, da prihvati to što bi neki ministar donio i rekao to je tako. Taj NATO savez nije toliko neozbiljan - naglasio je Dodik.

(24sata.info)