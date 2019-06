Vijeće ministara BiH danas je usvojilo zaključak kojim je upozorilo da naša država uskoro neće biti u situaciji da se nosi sa problemom migrantske krize, poručio je danas predsjedavajući Denis Zvizdić.

Foto: 24sata.info

"Situacija u kojoj se nalazimo danas i podaci sa kojima raspolažemo govore da se približavamo našim limitima.", upozorio je on.

Podsjetivši na napore Vijeća ministara da sačuva aspekt humanosti i poštivanja međunarodnog prava, Zvizdić je ponovio da BiH neće postati sabirni centar za migrante na Zapadnom Balkanu.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH pojasnio je da se zaključak organa izvršne vlasti na državnom nivou odnosi na angažovanje dodatnih policijskih snaga iz FBiH i RS, te kantonalnih policijskih agencija. One će biti dodijeljene kao ispomoć Graničnoj policiji BiH i neće djelovati u širokom graničnom pojasu.

Zvizdić je najavio da će Vijeće ministara BiH takav sporazum uputiti Predsjedništvu BiH.

"Predsjedništvo BiH nije nadležno da usvaja ovakav dokument, ali ćemo ih zamoliti za podršku da više stotina policajaca bude u službi ispomoći Graničnoj policiji", pojasnio je Zvizdić, koji je i potpredsjednik SDA, na konferenciji za novinare nakon sjednice Kolegijuma Predsjedništva stranke.

Zvizdić se osvrnuo i na inicijativu da se zatvore prelazi u BiH, pri čemu bi bili angažovani i pripadnici OS BiH, te istakao kako je do sada više desetina kriminalaca otkriveno, uhvaćeno i procesuirano.

"No, oni i dalje nastavljaju sa ilegalnim prometom", napomenuo je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Zvizdić je rekao da je Vijeće ministara BiH usvojilo i zaključak da je migrantsku krizu neophodno ravnomjerno rasporediti na cijeloj teritoriji BiH, kako migranti ne bi bili samo na teritoriji FBiH, nego na teritoriji cijele države.

Govoreći o stanju u USK, Zvizdić je rekao da su vlastima u ovom kantonu ponuđene dodatne policijsek snage kada to zatraže.

On je istakao kako se sa nivoa RS traži pojačana kontrola istočne granice.

"Kada mi pošaljemo sporazum koji podrazumijeva dodatne policijske snage, onda se to opstruiše. To su paradoksalni zahtjevi i Vijeće ministara BiH ne pristajemo na to", kategoričan je Zvizdić.

On je rekao da od predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika očekuje da pozitivno utieče na postizanje dogovora o ovom pitanju.

Zvizdić je ukazao da je neophodno modernizovati i učiniti efikasnijom zakonsku legislativu koja se odnosu na pitanje azila, te kazao da se već radi na prijedlozima određenih zakonskih rješenja.

"No, trenutni prioritet je jačanje istočne granice BiH kako bi se spriječio ulazak migranata na teritoriju naše zemlje", naveo je on.

Prema podacima relevantnih agencija u BiH, od januara 2018. do danas u BiH ušlo je više od 30.000 migranata, a u zemlji se i dalje nalazi između četiri i četiri i po hiljade migranata.

Prema Zvizdićevim riječima, nijedno rješenje ne podrazumijeva pravljenje žičanih ograna na granici, već isključivo rast broja policijskih službenika koji bi zaustavili ilegalni ulazak migranata u BiH.

"Naša poruka svim migrantima je da mi već popunjavamo sve limite i kapacitete, te da ćemo se maksimalno potruditi da BiH više ne bude na balkanskoj ruti", potcrtao je Zvizdić.

(24sata.info)