U Centrali SDA održana je konferencija za medije na kojoj su se novnarima obratili potrepdsjednici ove stranke Šefik Džaferović i Denis Zvizdić, te član predsjedništva SDA Fadil Novalić.

Foto:24sata.info

Džaferović je kazao kako su iz ove stranke dugo šutjeli na optužbe da oni blokiraju formiranje vlasti u BiH.

"Kao stranka moramo reagovati na stalna ponavljanja teza kako je SDA kriva za neformiranje vlasti u BiH. Ovu tezu proturaju iz SNSD-a, koji su upravo najodgovoriniji za neformiranje Vijeća ministara", kazao je on.

Džaferović je dodao da SDA ništa ne blokira.

"Potrebno je samo provoditi zakone ove zemlje, a ne provoditi one koji vam odgovaraju, a izbjegavati one koji ne odgovaraju", poručio je član Predsjedništva BiH.

Džaferović je istakao kako kadrovi SNSD-a odbijaju provoditi zakone ove zemlje, a pri tome optužuju SDA za blokadu.

"Za sedam mjeseci održane su samo dvije sjednice Predsjedništva BiH, jer predsjedavajući Dodik odbija sazivati sjednice, što je jedna u nizu blokada", kazao je Džaferović.

Džaferović je dodao i kako za SDA nije problem da predsjedavajući Vijeć ministara bude iz RS-a niti da on bude iz SNSD-a.

"Ono što mi tražimo jeste da se on obaveže da će raditi po Ustavu ove zemlje i da će poštivati zakone. Potrebno je da to potvrdi članovima Predsjedništva BiH koji treba da mu daju mandat, neka prezentira svoj plan rada i koje će reforme provoditi i kakav mu je plan za ubrzavanje evropskog i NATO puta BiH", kazao je Džaferović.

Poziv HDZ-u za formiranje Vlade FBiH

Džaferović je kazao kako je čudan princip HDZ-a da poziva da se državna vlast ne uslovljava ničim, a onda formiranje vlasti u FBiH uslovljava izmjenom Izbornog zakjona BiH, a uz sve to od SDA traži da podrži taj zakon.

Što se tiče formiranja nove Vlade FBiH, Džaferović je kazao kako je potrebno poštovati volju birača i krenuti odmah u formiranje entitetske vlade. On je istakao kako HDZ opstruira formiranje Vlade FBiH uslovljavanjem oko izmjena Izbornog zakona BiH.

"Na svim razgovorima koji su vođeni oko ovog pitanja uz posredovanje međunarodne zajednice, SDA je nudila rješenja, spremni smo bili prihvatiti te promjene, ali su iz HDZ-a sve to odbijali", kazao je Džaferović.

Potpredsjednik SDA pozvao je HDZ da se odmah pristupi formiranju Vlade FBiH i da ponude modele izmjena Izbornog zakona BIH a koji bi podrazumijevali punu provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović podržao je zahtjev kolege Željka Komšića da kolektivni šef države održi vanrednu sjednicu u vezi sa migrantskom krizom.

"Moj stav spram ovog pitanja javnosti je od ranije poznat", rekao je Džaferović novinarima u Sarajevu.

On je podsjetio da je Predsjedništvo BiH na drugoj sjednici raspravljalo o migrantskoj krizi, te da je zadužilo Savjet ministara BiH da mu dostavi odgovarajuće prijedloge za rješavanje ovog pitanja.

"Ja sam za to da Predsjedništvo BiH preduzme mjere kako bi se zaštitili interesi BiH u vezi sa migrantskom krizom i to na tragu onoga što je danas zaključio Savjet ministara", rekao je Džaferović.

Odgovor potpredsjednici VSTS-a Ružici Jukić

On je potvrdio da je putem elektronske pošte danas dobio pismo potpredsjednice VSTS-a Ružice Jukić u kojem je od Predsjedništva BiH zatražila da hitno reaguje i obavijesti Ujedinjene nacije (UN) i Evropsku uniju (EU) o "uplitanju u rad pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine Visokog predstavnika za BiH gosp. Valentina Inzka, šefa OSCE Misije u Bosni i Hercegovini, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH, ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u BiH, ambasadora Savezne Republike Njemačke u BiH, ambasadora Kraljevine Nizozemske u BiH i ambasadora Kraljevine Španije u BiH".

"Pozvao bih VSTS, prije nego što Predsjedništvo BiH bilo šta uradi, da do kraja sagleda svu težinu ove afere. Mislim da je nisu sagledali na ozbiljan i odgovoran način, onako kako to treba da radi regulator sistema sudske vlasti u BiH. Neki od njih ili nisu svjesni ili ne žele da do kraja budu svjesni težine i dubine ove afere i implikacija koje ona može da ima na ukupan sistem sudske vlasti u BiH", poručio je Džaferović.

Prema njegovim riječima, BiH je potreban objektivan, nepristrasan i funkcionalan sistem sudske vlasti, koji će biti regulisan od strane regulatora - VSTS-a BiH.

"Umjesto prisma koje se piše Predsjedništvu BiH, savjetujem VSTS-u da dobro iščitaju poruke koje su došle od strane OHR-a, Misije OSCE-a, Evropske komisije i nekoliko ambasada država koje su veliki prijatelji BiH kada je u pitanju uspostava efikasne i funkcionalne sudske vlasti u ovoj državi. Neka to shvate dobronamjerno, ne kao miješanje, nego kao intenciju da se ova afera mora istražiti do kraja, te da svaki detalj mora biti poznat javnosti, jer ukoliko to ne bude rasvijetljeno do kraja i ako se iz toga ne ponese disciplinska, politička i krivična odgovornost, bojim se da će to baciti sjenu na ukupan sistem sudske vlasti u BiH", naglasio je Džaferović.

Hrvatska odstupa od principa dobrosusjedskih odnosa

Na pitanje novinara osvrnuo se i na odnose BiH sa Hrvatskom, poručivši da odnosi naše države i njenih susjeda predstavljaju jako važnu stvar.

"Ni u slučaju odnosa sa Srbijom, niti u slučaju odnosa sa Hrvatskom nije do BiH. BiH je spremna da gradi dobre, prijateljske bilateralne odnose sa svojim susjedima", naveo je on.

Kako je ocijenio, međudržavni odnosi se mogu i moraju graditi na principima međusobnog uvažavanja, poštivanja i reciprociteta.

"Ponašanje zvaničnika Hrvatske kada je u pitanju izgradnja Pelješkog mosta, bez saglasnosti i odobrenja BiH, pitanje odlaganja otpada na Trgovskoj gori, bez saglasnosti institucija vlasti BiH, pitanje imovine pravnih lica i građana BiH u Hrvatskoj, koja se od tamošnjih institucija pokušava na volšeban način otuđiti od pravih vlasnika iz BiH, nešto je što se ne uklapa u principe koje sam pomenu. Isto pitanje je i djelovanje SAO prema građanima BiH, koji se nalaze u Hrvatskoj, ucjenjivanje naših građana radnim i boravišnim dozvolama za saradnju sa SAO", naglasio je Džaferović.

(24sata.info)