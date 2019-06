Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine Ružica Jukić uputila je danas pismo članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine tražeči od njih da obavijeste Ujedinjene nacije i Evropsku uniju o uplitanju u rad pravosudnih institucija.

Ružica Jukić / 24sata.info

Pismo prenosimo u cijelosti:



"Naime, g. Inzko i gore navedeni predstavnici ambasadori, kao i šef OSCE Misije u BiH, su svojim izjavama direktno narušili neovisnost sudskog sistema i izašli iz okvira nadležnosti, koje imaju za vrijeme obavljanja dužnosti u Bosni i Hercegovini.



Prozivanjem Prvostupanjske stegovne komisije pri VSTV-u BiH te traženjem od Drugostupanjske komisije da donese drugačiju stegovnu odluku, isti su se umiješali u donošenje meritorne odluke jedne pravosudne institucije i to na najgrublji način, koristeći moć koju imaju u suverenoj državi.



Ne bi bilo ništa sporno da se g. Inzko, kao i gore navedene ambasade (koje su donirale za razvoj pravosuđa), „upletu“ u kontrolu efikasnosti pravosuđa, kao i kontrolu usklađivanja akata VSTV-a BiH sa europskim tekovinama, jer su Poglavlja 23 „Pravosuđe i ljudska prava“ i 24 „Pravda, sloboda i sigurnost“ ključne oblasti u pregovorima naše države sa Europskom unijom.



No, nitko nema pravo, a pogotovo ne strane ambasade, da se upliće u rad pravosudnih institucija na način da vrši pritisak kakva će odluka biti donesena u sudskom postupku, tužiteljskoj istrazi, stegovnoj odluci, odluci Vijeća koja se odnosi na imenovanja nositelja pravosudnih funkcija i svim drugim odlukama koje su propisane zakonom, na koji način se donose i tko ih donosi.



Upravo u Bosni i Hercegovini se može sve, pa i da pozivate pravosudne djelatnike u staklenu sobu ili gumenu sobu, da tražite od njih da obustave istragu protiv nekog političara ili da otvore protiv nekoga istragu. Naravno, sve uz obećanje, ako to urade, da će dobiti funkciju u pravosuđu koju žele.



O ovoj mojoj izjavi postoje svjedočanstva sudionika, čak i tonski zabilježena.



Da li su donacije pravosudnom sistemu ove države opravdanje da se ambasadori gore navedenih zemalja mogu miješati u donošenje sudskih, tužiteljskih, stegovnih i odluka o imenovanju u pravosudnom sistemu naše države?



Da li u njihovim državama postoje staklene i gumene sobe za nositelje pravosuđa i da li se od njih traži kako da postupe u kojem predmetu?



Da li bi Alešević već bio uhapšen u njihovim državama, jer je pokušao korumpirati visoko pozicioniranog pravosudnog nositelja funkcije i jer je neovlašteno i protuzakonito snimao i držao takav snimak nekoliko mjeseci kod sebe?



Da li bi gospodin Alešević mogao biti „nacionalni“ heroj zbog toga i još se pojaviti na prosvjedima?



Da li bi ministar sigurnosti u njihovim državama mogao organizirati prosvjede, tražeći rušenje trećeg stuba vlasti, a pri tome da bude opterećen tužiteljskim istragama koje se vode protiv njega u tužiteljstvu pred kojim je prosvjedovao?



Naravno da u njihovim državama to ne bi bilo moguće, jer je njihov pravosudni sistem zaštićen od ovakvih napada, koji vode u anarhiju i jedno cjelokupno nepovjerenje građana u pravosudni sistem.



Pravosuđe kroz svoje odluke tumači i zakon i niko nema pravo miješati se u te odluke.



Zakoni koji egzistiraju su veoma loši po građane i VSTV BiH je godinama tražio izmjene pojedinih odredaba, kako bi se došlo do boljih rješenja.



Mogu da kažem za sebe da nikada nisam imala nikakvog prekršaja, pa niti onoga u saobraćaju. Obavljala sam svoj posao korektno, odluke donosila sukladno zakonima, Ustavu i Europskoj konvenciji o zaštiti osnovnih sloboda i prava građana i ocjenjena sam sa najvišim ocjenama u pravosuđu. Zbog mog stava da zastupam pravdu i zakone, kolege su me dva puta izabrale na funkciju člana Vijeća, a članovi Vijeća su me, također, izabrali za dopredsjednicu ove institucije. Sami znate da sam sudac općinskog suda i da nisam imala čime da vršim pritisak na svoje kolege da me izaberu, nego su ih da glasuju za mene opredijelile upravo osobine koje posjedujem.



U VSTV-u BiH se nisam okoristila ni sa čim i moja plaća s paušalom je veća od plaće predsjednika mog suda samo za 200 KM.



Imovinu koju sam imala kada sam stupila na dužnost u VSTV BiH imam i sada. Ista se nije povećala.



Kada završim mandat vraćam se na poziciju s koje sam izabrana na ovu dužnost, za razliku od drugih kolega, koji su se, još dok su bili članovi Vijeća, izabrali na više pozicije. Nemam ni jednog srodnika, ni bližeg ni daljeg, uposlenog ili imenovanog u pravosudnim institucijama.



Samo u pravosuđu sam preko 20 godina. Dakle, ja imam i stručni i moralni kredibilitet.



Nadalje, podsjećam da je Vijeće prihvatilo sve preporuke Europske komisije u svezi izmjene pravilnika u VSTV-u BiH. Zbog toga smo dovedeni u situaciju da budemo neefikasni kod izbora nositelja pravosudnih funkcija, jer nismo mogli birati nositelje po starim pravilnicima. Ja sam se protivila usvajanju određenih pravilnika, koji nisu usklađeni sa postojećim zakonom ili bi doveli do neefikasnosti pravosuđa, dok je predsjednik Milan Tegeltija upravo bio taj koji je animirao članove Vijeća da prihvate sve te izmjene, jer nam je opredjeljenje ulazak u EU.



Stoga me čude ovakve reakcije stranih ambasada, posebno što iste nemaju ovlasti za to, isto kao što ni izvršna vlast naše države nema ovlasti da traži od pravosuđa kakve će donijeti odluke u sudskim postupcima ili VSTV-u BiH, s obzirom da i oni financiraju pravosuđe.



Izjave gore navedenih osoba su dovele do toga da ni jedan građanin ove države više ne vjeruje ni jednom sucu niti tužitelju, a to znači anarhija i slom pravosudnog sistema.



Gospodin Inzko nikada nije iskoristio ovlasti, kada je mogao, da se ova država uredi sukladno europskim tekovinama, jer iz nekog razloga ne „dira” u zakonodavnu i izvršnu vlast i nikada nije stao u zaštitu ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, kada ga je napadao neko iz zakonodavne i izvršne vlasti.



Stoga vas molim da hitno reagirate i obavijestite EU i UN o gore navedenom skandaloznom ponašanju i miješanju u donošenju odluka nositelja pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine", navela je potpredsjednica VSTV-a.



(24sata.info)