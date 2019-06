Na platou Golog brda na Žuči danas je obilježen Dan odbrane općine Novi Grad Sarajevo - 8. juni i 27. godišnjica bitke za Žuč.

Uz prisustvo nekoliko hiljada građana, porodica naših časnih šehida i poginulih boraca, rvi, pripadnika Armije RBiH, armijskih generala i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, Oružanih snaga BiH, vijećnika općinskih vijeća Novi Grad i Novo Sarajevo, te učenika novogradskih osnovnih škola i drugih građana upriličen je ručak i muzički dio programa sa patriotskim pjesmama u interpretaciji članova nekadašnje Umjetničke čete.

U znak sjećanja na herojski put kojim su hodili hrabri vitezovi Armije RBiH, njegujući vrijednosti borbe i veličine žrtve date za odbranu domovine, Općina Novi Grad Sarajevo organizira svake godine ovu manifestaciju da se nikada ne zaborave dešavanja iz naše bliske i časne prošlosti.

Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva i BiH u proteklom ratu. Na današnji dan 1992. godine u akciji jedinica Teritorijalne odbrane BiH iz tri sarajevske općine, Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, oslobođeno je brdo Orlić, te plato na Žuči. Nevjerovatan je uspjeh branilaca Armije Republike BiH na samom početku rata u BiH protiv mnogo naoružanijeg, spremnijeg i organizovanijeg neprijatelja. Borci iz cijelog Sarajeva bili su sudionici i junaci borbi na Žuči, danas je odata počast svim hrabrim i istrajnim braniteljima koji jesu i koji, nažalost, nisu danas sa nama.

Okupljenim građanima obratili su se Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, domaćin manifestacije, načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, načelnici općina Novo Sarajevo i Vogošča Nedžad Koldžo i Edin Smajić, te Esad Hećo, dobitnika „Zlatne plakete odbrane Općine Novi Grad Sarajevo“. O bitkama iz juna 92. i teškim danima za odbranu Općine Novi Grad Sarajevo, te značaju bitaka vođenih na Žuči i sjajnim herojskim podvizima svojih saboraca govorio je komandant Muhamed Džindo.

Načelnik Efendić istakao je važnost bitke koja se vodila na brdu Žuč na današnji dan, te je naglasio kako je to bila jedna od prvih pobjeda Armije BiH uopće nad mnogo moćnijim neprijateljem. Također je kazao da armijski genarali Atif Dudaković, Sakib Mahmuljin, Ismet Hadžić i drugi, a koji su prisustvovali obilježavanju Dana odbrane Općine Novi Grad, i danas vode svoju borbu na sudovima. „Ta borba za BiH nikada ne prestaje i mi nikada nećemo odustati od toga. U 1. Slavnoj i 2. Viteškoj motorizovanoj brigadi koje su branile Žuč i ratovale na drugim ratištima poginula su 1.123 šehida. To je zaista ogroman broj, od čega je veliki broj upravo ovdje na Žuču položio svoje živote, i najmanje što mi možemo učini je da se njih sjećamo i da nedamo ovu zemlju. Dolazeći na Golo brdo mi čuvamo našu BiH. Prošle godine smo na Žuči otvorili Dom oslobodilaca, od tada pa do danas nije bilo dana, a da neko nije došao na Žuč i neka tako bude uvijek“, kazao je općinski načelnik Semir Efendić.

Načelnici općina Novo Sarajevo i Vogošća Nedžad Koldžo i Edin Smajić istakli su da su pripadnici Armije RBiH časno i pošteno branili čast i ponos BiH i svih njenih naroda. Najveća snaga naše pobjede je upravo zbog toga što se od 2. maja, 16. maja i 8. juna, ovdje u vrlo ozbiljnoj bici, nastavio pobjednički podvig naših gazija koji su svojom hrabrošću bili spremni da izvojevaju ovakvu pobjedu.

„Bitka za Žuč je „majka svih bitaka“ u proteklom ratu. Da nije Žuč osvojena, da nije odbranjena, ne bi bilo odbranjeno ni Sarajevo, da nije odbranjeno Sarajevo ne bi bila odbranjena ni Bosna i Hercegovina. Bitke koje su prethodile ovoj na Žuči, poput Pofalićke, to su sve poruke za one koji nas vole i one koji nas ne vole, da se vidi od kojeg su materijala Bosanci i Hercegovci napravljeni. Ovo je jedna od uporišnih tačaka BiH, da je ona pala, teško bi i Sarajevo opstalo. A da Sarajevo nije opstalo, ne bi opstala ni BiH", kazao je Izetbegović.

Izetbegović je naglasio da imamo dug prema braniocima ove zemlje koji smo djelimično odužili. Jedan je da ih se sjećamo, da ih ne zaboravimo, da se brinemo o njima, trebamo se brinuti o njihovim porodicama, trebamo se brinuti o onima koje je nažalost Tužilaštvo BiH „pritisnulo“. Moramo ih braniti onako kako su oni branili nas, politički, pravno, ekspertno i finansijski i nismo to još uvijek odužili. Zadnji dio duga prema onima koji su ginuli za ovu zemlju i krvarili je da završimo ono što su oni počeli, ne smijemo dopustiti da podijele ovu zemlju, da je zaustave na njenom putu. Pokušaće da nas umore, praviće zastoje, da nam prave opstrukcije, da nas smore. Ne smijemo to dopustiti. Nikada ne smije biti tinta u peru političara teža od krvi šehida, nikada nećemo uraditi nešto radi čega bi nas se oni postidjeli“, izjavio je Izetbegović.

Dodijeljena općinska priznanja „Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajevo“

Na centralnoj manifestaciji uručena su i općinska priznanja, pojedinačna „Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajevo“ uručena je Esadu Heći, ratnom komandantu 1. Bataljona 2. Viteške motorizovane brigade, za izuzetne zasluge u odbrani općine Novi Grad Sarajevo i Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine.

„Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajevo“ posthumno je dodijeljena Zami Dučiću, dobitniku najvećeg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan" za izuzetne zasluge u odbrani Općine Novi Grad Sarajevo i Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine, kao komandantu Manevarskog bataljona 101.Motorizovane brigade. Priznanje je uručeno sinu rahmetli Zame Dučića- Arslanu Dučiću.

Kolektivna „Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajevo“ dodijeljena je 5. Motorizovanoj brigadi 1. Korpusa Armije RBiH, a uručena je Ismetu Hadžiću- Muteleviji.

