Predsjednik Asocijacije za informaciono-komunikacijske tehnologije Vanjskotrgovinske komore BiH Hamdo Katica smatra da uticaj nedavnog prekida saradnje Googlea i Huaweija na naše tržište može biti višestruk.

Hamdo Katica / 24sata.info

- S obzirom na to da Huawei mobilni uređaji po svojim tehnološkim karakteristikama kotiraju vrlo visoko, uz vrlo prihvatljive cijene, to će se sigurno odraziti negativno na ponudu telekom operatora i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Segment tableta i laptopa će takođe biti vrlo ugrožen, a posebno će biti ugroženo područje modema i druge opreme koje koristi američke procesore i druge čipove – kazao je Katica za Fenu.



To se, kako je dodao, odnosi i na sistemsku opremu, pa nije nelogično što su neke evropske zemlje već ranije otkazale mogućnost nabavke Huaweiove opreme, očito predosjećajući moguće probleme u procesu sve agresivnijeg prisustva kineskih kompanija na evropskom tržištu.



- Sa naše tačke gledišta, teško šta možemo promijeniti, izuzev da vrlo pažljivo pratimo razvoj situacije i poduzimamo aktivnosti u cilju zaštite našeg tržišta i naših korisnika – istakao je Katica.



Podsjetio je da je Američko ministarstvo trgovine izdalo privremenu opštu licencu za korištenje postojeće mreže i ažuriranje softvera na postojećim uređajima do 19. augusta ove godine čime se neizvjesnost na određen način odlaže, ali nas očito, kazao je Katica, očekuje burna jesen.



Ovih dana, kako je dodao, pojavila se nova vijest da Google lobira da se zaustave akcije prema Huaweiju, jer će ovi sigurno vrlo brzo biti u stanju odgovoriti izazovu i na tržište izbaciti aparate, aplikacije, kao i operativne sisteme koji će ugroziti tržište Googla, kako novčano, tako i sigurnosno, jer obzirom da će ti novi aparati imati potrebu komunicirati i sa američkim građanima to je opasnost od hakiranja i zloupotrebe od kineskih vlasti još veća.



IT tržište danas je vrlo kompleksno i zahtjevno. Na globalnom planu je pozicionirano nekoliko velikih kompanija kako u oblasti softvera tako i oblasti hardvera, odnosno komponenti za elektronsku industriju.



- Odluka Trumpove administracije da USA prekine saradnju sa kineskom kompanijom Huawei je pokazala enormnu ranjivost ovog tržišta. Potpuno neočekivana odluka, bar za širu javnost, mnoge je iznenadila, a mnogi se i danas na određen način pitaju šta to znači za milione korisnike, a naravno i za telekomunikacione operatore u pogledu nabavke, korištenja, održavanja kako mobilnih uređaja, tako i sistemskih platformi svih generacija – naveo je Katica.



Pojasnio je da Googleov prekid saradnje sa Huaweijem povlači gubitak podrške za veliki broj aplikacija na Android platformi, a koje su bile dostupne putem Play Storea, odnosno, kako je saopšteno, svi novi uređaji neće imati podršku od Google, dok će se stariji modeli moći normalno koristiti, ali bez mogućnosti nadogradnje softvera.



Kako se može protumačiti na osnovu događaja koji su se desili, kako je dodao Katica, Huawei je nešto slično očekivao jer je razvijao svoju verziju App Gallery koja bi bila alternativa za kinesko tržište, ali ona očito nije razvijena do kraja.



- Spekulira se da je razlog za ove aktivnosti ugrožena nacionalna sigurnost USA, s obzirom na upotrebu veoma razvijene opreme i aplikacija za mobilnu telefoniju pete generacije (5G) koju ima Huawei, a koja prednjači opremi koju nude Ericsson, Nokia i Cisco. Vjerovatno se radi o na određen način dominaciji Huaweijeve opreme na američkom tržištu u odnosu na spororastuće lokalne kompanije u kontekstu enormne potrebe za uređajima 5G – dodao je Katica.



(FENA)