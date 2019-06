Bez sumnje, rijetki će heroji odbrambeno-oslobodilačkog rata, patrioti i građani Mostara koji posjete Spomen sobu agresije na Mostar u Donjoj Mahali iz nje izaći, a da se uz mnogo emocija neće prisjetiti herojskog otpora zlu Mostara i Mostaraca tih godina.

Vrata Spomen sobe će Udruženje građana Sinovi Mahale otvoriti narednog petka.



Objekat koji je osmislio poznati mostarski arhitekta Anel Jakirović, u svojoj unutrašnjosti krije brojne fotografije nastale u vremenu agresije, uz ratne suvenire, poput pušaka i ostale ratne opreme koju su koristili borci Armije RBiH.



U dvorištu Spomen sobe su ostaci topovskog oružja, čuvena sprava pomoću koje su Mostarci u branjenom dijelu, prelazili sa jedne na drugu obalu Neretve, jer je agresor bio srušio sve mostove, uključujući i Stari, koji je pao posljednji.



Predsjednik Udruženja Sinovi Mahale Dževad Pašić, ugostio nas je u Spomen sobi zajedno sa aktivisticom Udruženja Azrom Đuliman. Nada se velikom odzivu sugrađana na otvaranje zakazano za 14. junu u 17:30 sati. Posljednja obilježavanja su ga, kaže, donekle razočarala, jer odzivi nisu bili očekivani.



- Na obilježavanju Dana šehida u Donjoj Mahali okupilo se svega osmero ljudi. Šta je razlog lošeg odziva, zaista ne znam. Nažalost, izgleda da sugrađani zaboravljaju šehide i njihovu časnu misiju. Znamo da je članovima porodica teško doći, ali se pitamo zašto nema ljudi iz kantonalnih i gradskih struktura, navodi Pašić.



O važnosti samog kompleksa je, kaže, suvišno govoriti. Sretan je što će tako značajan i uređen objekat ostati budućim naraštajima u gradu.



- Ovo nije vlasništvo ni Udruženja, ni Dževada, ni Donje Mahale... Ovo sve ostaje budućim generacijama i našem gradu. Ovo je soba sjećanja na ono što se dešavalo od 1992. do 1995. Nije to soba mržnje ili soba bunta i revolta. Možemo oprostiti, ali nikada i zaboraviti ono što nam se desilo. A svi koji pamtimo to vrijeme znamo da su se desile ružne stvari. Žao mi je što se u ovom vremenu dijelimo. Lično ne želim podjele u ovom gradu. Ni po vjeri, ni po naciji, ni po ne daj Bože stranačkoj pripadnosti... Kada je bilo najteže, svi smo bili zajedno... Jedinstveni!



Poštujemo sve ljude koji su normalni i koji vole ovaj grad, odnosno one koji rade za njegov prosperitet. Mostar je danas u značajnoj mjeri obnovljen. A ova soba je odlična stvar da oni koji u vremenu zla nisu bili ovdje, vide u kojoj je mjeri Mostar bio razrušen, rekao je predsjednik UG Sinovi Mahale.



Projekat izgradnje Spomen sobe vrijedan je 46 hiljada KM, a iz UG Sinovi Mahale će se na svečanom otvorenju 14.juna zahvaliti brojnim ljudima koji su pomogli njenu izgradnju.



Naredni projekat ovog Udruženja trebao bi rezultirati promjenom postojeće rasvjete u samom kompleksu, te gradnjom ograde duž obale Neretve. Pašić je na kraju razgovora apelovao na sugrađane i odgovorne da se konačno sagradi jedinstveni spomenik šehidima i ostalim žrtvama rata u Mostaru.



