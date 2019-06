Za Zdravkom Mamićem raspisana je međunarodna tjeralica. Potvrđeno je to Telegramu iz Policijske uprave osječko-baranjske kojoj je danas stigao zahtjev suda za izdavanjem tjeralice za Mamićem.

Zdravko Mamić / 24sata.info

Tjeralica je sada vidljiva i svim policijama u svijetu, koje moraju reagirati ako zateknu gospodina Mamića. To je zadatak i bosansko-hercegovačke policije na čijem se teritoriju on prema posljednjim informacijama još uvijek nalazi.



Mamića bi policija trebala uhititi, a ako se bude protivio izručenju Hrvatskoj, kao što je to i najavio, uslijedit će sudski postupak u kojem će se odlučivati o njegovoj ekstradiciji.



Tu sudsku odluku Mamić može čekati ili u ekstradicijskom pritvoru ili pak na slobodi ako mu bude dozvoljeno da plati jamčevinu. Nakon što hrvatsko Ministarstvo pravosuđa dobije potvrdu da je odluka o Mamićevom izručenju pravomoćna od ministra pravde BiH tražit će se njegovo izručenje Hrvatskoj.



Ova, druga po redu tjeralica za Zdravkom Mamićem raspisana je nakon što mu je Županijski sud u Osijeku odredio istražni zatvor u drugom sudskom postupku koji je pokrenut protiv njega zbog optužbi za sudjelovanje u izvlačenju 144 milijuna kuna iz Dinama, prenosi Telegram.hr.



USKOK sumnja da je Mamić organizirao zločinačku grupu u kojoj su još bili i njegov sin Mario, brat Zoran, Damir Vrbanović, Sandro Stipančić, Igor Krota i Nikky Vuksan. Skupina je Dinamu ispostavljala lažne fakture za menadžerske usluge igrača koji su prodani inozemnim klubovima, te na taj način izvlačila dio iznosa od obeštećenja što ih je klub dobivao.



(24sata.info)