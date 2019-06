Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je danas u Trnovu da neformiranje Savjeta ministara Bosne i Hercegovine ide na savjest međunarodne zajednice koja "više doprinosi tome da nema tog pomoćnog tijela Predsjedništva BiH, nego što se trudi da bude uspostavljen".

Nedeljko Čubrilović / 24sata.info

"Sigurno je da nikome u BiH ne odgovara neformiranje Savjeta ministara kao završni čin primjene rezultata opštih izbora iz prošle godine. To sasvim sigurno ne odgovara Republici Srpskoj, ali, uvjeren sam, ne odgovara ni svm građanima BiH", rekao je Čubrilović.



On je kazao da cinizam koji pokazuju neki činovnici međunarodne zajednice, ogleda se i kroz sam izvještaj Evropske komisije, gdje se kaže da BiH nije uradila mnogo toga, a nije priznala ni Kosovo.



"Pa, to Kosovo nije priznalo pola svijeta, nisu priznali ni neke zemlje članice EU, a to se pripisuje kao neka negativnost za BiH. Ovdje treba definisati gdje leži problem. Republika Srpska u pomenutom izvještaju ne pominje se u negativnom kontekstu, odnosno nigdje ne piše da Republika Srpska nije ispunila preuzete obavaze", rekao je Čubrilović.



Prema njegovim riječima, ovaj bh. entitet ispoštovao je sve ono što je dogovorio sa međunarodnom zajednicom, a to se prvenstveno odnosi na mehanizam koordinacije koji je usaglašen i gdje svi nivoi vlasti treba da odgovaraju i rade ono za šta su Ustavom Bosne i Hercegovine zaduženi.



"Neformiranje Savjeta ministar više ide na savjest međunarodne zajednice koja doprinosi tome da nema tog tijela, nego što se trudi da napravi taj Savjet. Mislim da se zloupotrebljavaju i koriste neke političke opcije, prije svega iz reda bošnjačkog naroda, kako bi svoje ciljeve stavili spred ciljeva građana BiH", rekao je Čubrilović, koji je i predsjednik Demosa.



On očekuje da, ipak, pobijedi savjest vodećih prolitičara u BiH koji bi trebalo da do konačnog rješenja dođu što prije jer, kako je ocijenio, svaki dan odgađanja formiranja Savjeta ministara BiH znači još jedan izgubljeni dan za građane i BiH kao zemlju koja teži da bude ravnopravan član EU.



Čubrilović je ponovio da će ključne institucije Republike Srpske energično odbaciti sve ucjene i pritiske na srpske predstavnike u državnim institucijama u vezi sa formiranjem izvršne vlasti na nivou BiH.



