Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić upozorio je danas da je sramno, licemjerno i degutantno optuživati Bošnjake za postojanje smrtne kazne u Ustavu entiteta RS u Bosni i Hercegovini.

Ramiz Salkić / 24sata.info

Reagirajući na izjave predsjednika Narodne skupštine RS Nedeljka Čubrilovića, koji je izjavio da su za postojanje smrtne kazne u Ustavu bh. entiteta RS odgovorni klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS i OHR, Salkić je naglasio da su Bošnjaci bili za izmjenu te sramne i necivilizacijske odredbe u Ustavu entiteta, ali ona nije ukinuta zbog želje predstavnika srpskog naroda.



Bošnjaci su, saopćio je, i danas spremni da glasaju za ukidanje ove odredbe, ali nisu spremni da pod plaštom ukidanja smrtne kazne prihvate druge izmjene Ustava entiteta, koje bi podrazumijevale dodatnu majorizaciju Bošnjaka u ovom dijelu naše domovine.



Pozvao je Čubrilovića, ali i druge da predlože izmjenu Ustava i ukidanje smrtna kazne i oni će to podržati.



-Želim podsjetiti predsjednika Čubrilovića, a on to odlično zna, kada se donosio Ustav, Bošnjacima je u ovom entitetu presuđivano, ubijani su, odvođeni u logore, protjerivani su i bacani u masovne grobnice bez presuđivanja i samo zato što su Bošnjaci – naveo je entitetski potpredsjednik.



OHR je, podsjeća, 2002. godine samo formalno, ali ne i suštinski implementirao odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda.



Salkić dodaje da je OHR tim amandmanima učinio Srbe konstitutivnim i ravnopravnim u entitetu FBiH, dok je Bošnjake i Hrvate ostavio bez konstitutivnosti i ravnopravnosti u entitetu RS.



Asimetrična rješenja u ustavima entiteta koja su na sceni, kako kaže, jasno to pokazuju.



-Dobro bi bilo da se Ustavni sud Bosne i Hercegovine izjasni da li je formalno ili suštinski implementirana njihova odluka o konstitutivnosti naroda. Odluka OHR iz 2002. godine o ustavnim amandmanima je u potpunosti na strani srpske politike podjele i diskriminacije, a protiv politike integracije i ravnopravnosti konstitutivnih naroda i svih drugih građana, kazao je u izjavi potpredsjednik Salkić.



(FENA)