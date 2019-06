Slobodan Vasiljević iz Vlasenice brutalno je pretučen 2. juna, oko pet minuta iza ponoći u blizini Parohijskog doma u Šekovićima. Nakon što je pronađen u besvjesnom stanju, prebačen je u bolnicu u Zvorniku, a potom u UKC Tuzla, gdje se ljekari bore za njegov život.

Slobodan Vasiljević / 24sata.info

Policija je danas uhapsila Stevana Garića, Miljana Milića, Nebojšu Petkovića i Stefana Radovanovića, koji se terete za pokušaj ubistva Vasiljevića, dok se za još jednim osumnjičenim traga, potvrdili su iz policije.



Hapšenje su izvršili pripadnici Policijske uprave Zvornik u saradnji s kolegama iz Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.



-Preduzimajući aktivnosti na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela, policijski službenici su izvršili pretrese na više lokacija u objektima koje koriste osumnjičeni, prilikom čega su pronađeni određeni predmeti koji će poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku – saopćeno je iz Policijske uprave Zvornik.



UPOSLENICI BOKSITA



Jedan od uhapšenih, Stevan Garić, sin je Rada Garića, nekadašnjeg komandira Interventnog voda Vlaseničke brigade Vojske RS, koji je uhapšen u decembru 2017. godine zbog optužbi da je počinio ratni zločin nad Bošnjacima u Vlasenici.



SIPA je tada uhapsila i mlađeg Garića, zbog ometanja akcije hapšenja njegovog oca. Nakon saslušanja, Stevan Garić je pušten na slobodu. Garić je odranije poznat policiji i po kriminalnim radnjama, a putem društvenih mreža je širio jezik mržnje prema Bošnjacima.



Dvojica uhapšenih, Milić i Petković, su zaposleni u kompaniji „Boksit“ Milići. Svi uhapšeni odranije su poznati policiji po kriminalnim radnjama.



OSTVARENE PRIJETNJE



Prema saznanjima Žurnala svi oni su ranije prijetili Vasiljeviću da će mu „polomiti lobanju“, što je on prijavio policiji u Zvorniku. Kako saznajemo, prije napada pokušali su da ga presretnu automobilom.



Vasiljevića su napali metalnim šipkama u trenutku kada se vraćao u Parohijski dom u Šekovićima, gdje se održavalo lovačko veče. Bjesomučno su ga tukli po cijelom tijelu, a zadobio je frakturu lobanje, polomljena mu je čeona kost, kao i potkoljenica.



U UKC Tuzla su Žurnalu potvrdili da je Vasiljević na aparatima za disanje i da su sve prognoze neizvjesne.



Očito je da su nasilnici svjesno krenuli da ubiju Vasiljevića, kao što je i sasvim izvjesno da im je neko, ko je bio unutra u Parohijskom domu, dojavio da je Vasiljević nakratko napustio objekat i da će se u njega vratiti. Sačekali su ga i krenuli u krvavi pohod, a potom pobjegli. Poznato je da su se u Šekoviće dovezli „golfom 2“.



Slobodan Vasiljević je bio aktivan na društvenim mrežama, a na svom Facebook profilu ranijih godina javno je iznosio optužbe na račun vlasnika kompanije „Boksit“ Rajka Dukića.



Dukić je protiv njega podnio desetine tužbi za klevetu pred Osnovnim sudom u Vlasenici, koje je mahom izgubio.



Vasiljević je takođe davao izjave za medije nakon što je prije dvije godine u Milićima izbila afera „poligraf“. Dukić je tada više od stotinu radnika podvrgnuo poligrafskom testiranju kako bi ispitao njihovu – lojalnost.



Međutim, prema saznanjima Žurnala, Vasiljević duže vrijeme nije imao otvoreni sukob sa Dukićem.



NEPOZNATI MOTIVI



Na istražnim organima je da utvrde koji su motivi brutalnog napada na Vasiljevića. Da li su oni koji su pokušali da ga ubiju to uradili na svoju ruku ili im je neko drugi dao nalog za to?



Jedno je sigurno, zbog nedjelovanja policije i pravosuđa u Republici Srpskoj ubistva i pokušaji ubistava postali su svakodnevica.



U poslednjih godinu dana desilo se više ubistava i pokušaja ubistava, od kojih nijedno nije rasvjetljeno. Počevši od ubistva Davida Dragičevića u Banjaluci, potom Damira Ostojića Šijana, Miloša Ostojića u Istočnom Sarajevu, pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića, do atentata na banjalučkog biznismena Slavišu Krunića, u kojem je poginuo i njegov vozač Žarko Pavlović.





(FENA / Žurnal)