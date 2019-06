Danas je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović vjernicima uputio bajramsku čestitku povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama 1440. h.g. U čestitki Reisu-l-uleme se kaže:

Reis Husein Kavazović / 24sata.info

- Danas poslije akšam-namaza voljom Milostivog svjedočit ćemo pojavi mlađaka, kojim se završava post mjeseca ramazana. I ovaj ramazan smo proveli snažeći svoju vjeru i odlučnost da istrajemo na putu dobra. Mir koji nam je donio ovaj odabrani mjesec osjećamo u svojim dušama, u svojim porodicama i u džematima. Želja nam je da se on prenese i u dane koji su pred nama, da bude svjetlost koja će nas voditi kroz život.



Posebno smo sretni što smo vidjeli kako su Ferhadija džamija u Banja Luci i Aladža u Foči svake noći bile pune vjernika, koji su odlučni sačuvati svjetlo vjere u jednog Boga.



To nam ulijeva novu nadu i čini nas ponosnim na ovu generaciju muslimana koji nisu klonuli duhom.



Molimo Uzvišenog da nas na tom put pomogne, da nam pomogne da odgojimo novu generaciju Bošnjaka muslimana i Bošnjakinja muslimanki koji će biti bolji od nas i koji će znati čuvati emanet vjere i domovine.



Braćo i sestre,



Radost Bajrama podijelite sa svojom porodicom, sa svojim komšijama i prijateljima.



Tuga se smanjuje kada se dijeli, a radost samo povećava. Budite s drugima i uz druge.



Posebno se pobrinite da sa našim komšijama nemuslimanima podijelite našu radost, to je nesalomljivi duh Bosne koji prkosi svakom zlu, mržnji i podjelama. Znajte da njega vrijedi čuvati i za njega se boriti.



Drugog dana Bajrama je dan šehida. Ne zaboravimo na taj dan one koji više nisu s nama, naše šehide, one koji su živote svoje dali za ove vrijednosti. Obiđimo njihova mezarja i osnažimo se sjećanjem na njihovu žrtvu i doprinos očuvanju domovine.



Sa posebnim željama Bajram čestitam našoj braći u Sandžaku i Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu.



Allahu Milostivi,



Učvrsti našu vjeru,



Ohrabri nas na putu dobra,



Podari nam istrajnost i požrtvovanost,



Učini nas iskrenim slugama Tvojim.



Daj da u našim srcima nema mjesta za mržnju prema drugim, sinovima i kćerima Ademovim,



Udalji od nas zavist, pohlepu i oholost i kabul učini naš post i naša dobra djela.



Bajram šerif mubarek olsun, poručio je reisu-l-ulema Kavazović.



Centralna bajramska svečanost bit će održana u Begovoj džamiji, a bajram-namaz će se klanjati u 05:44h. Tradicionalno čestitanje u Kancelariji reisu-l-uleme bit će upriličeno od 09:30h do 12:00h.



U kalendaru Islamske zajednice 2. dan Ramazanskog bajrama obilježava se kao Dan šehida. To je dan sjećanja na sve one koji su svoje živote dali braneći svoju porodicu, čast, domovinu i vjeru. Centralni dio programa obilježavanja ovog dana bit će održan na Šehidskom mezarju „Kovači“ u Sarajevu sa početkom u 10:30h.



