Redovna sesija Kruga 99 održana je danas na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Tema sesije bila je "Ne/uspjeh reformi sudske vlasti", a uvodničar je bio pravni stručnjak Vlado Adamović.



Adamović je govorio o radu i funkcionisanju pravosuđa u BiH i problemima s kojima se suočavaju sudije. On se osvrnuo i na rad i utjecaj stranih sudija.



"Sa nekim stranim sudijama i tužiocima je bila čast otići na večeru, dok sa drugim i ne baš. Budala je budala svugdje u svijetu bez obzira koji pasoš ima", kazao je Adamović.



Dodao je kako su sudije u ovoj države započele sudske reforme uz pomoć stranaca.



"Sudije u ovoj zemlji nisu provele reformu", kazao je on.



Adamović je istakao kako je Krivični zakon bivše Jugoslavije sadržao više pravnih normi nego što sada postoji u Konvenciji o zaštiti ljudskih prava.



"To sam često znao govoriti strancima", kazao je Adamović i dodao kako se danas čini kako se neki stide toga.



On je istakao kako je na večeri jednom stranom sudiji rekao kako nije tačno da je politički vrh Jugoslavije vršio pritisak na sudije, zbog čega je ovaj ostao zapanjen.



Adamović je istakao kako je u bivšoj Jugoslaviji postojao uticaj koji je UDBA vršila na svjedoke, pa bi onda ti svjedoci dolazili pred sudije s pripremljenim iskazima.



"Dakle, postojao je utjecaj i tada, ali ne na sudije, već na svjedoke, dok danas postoji veliki utjecaj na sudije", kazao je on.



On je kazao da je najbitnije ko bira sudije i ko ih kontrolira, te da je u BiH problem taj što su se sudije podijelile po nacionalnoj osnovi.



"Znalo se desiti da se svi slažemo oko nekog slučaja, ali smo se razilazili jer bi poneki sudija Bošnjak, Srbin ili Hrvat mislio kako će donošenjem pravedne odluke našetiti nekome iz svoje etničke zajednice. Znao sam se našaliti prije početka sastanaka i reći kolegama nek se izjasni ko je Bošnjak, Hrvat, a ko stručnjak", kazao je Adamović pojašnjavajući probleme u našem pravosuđu.



”Mi imamo zakonodavstvo koje je dalo preduvjete da sudska vlast bude odvojena od politike. Tu nema dileme”, rekao je Adamović.



Dodao je kako ovo što je evidentirano kao trenutni problem je, u osnovi, neprimjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, odnosno neadekvatna primjena.



Smatra je kako je zbog toga mnogo lakše identificirati gdje je problem.



”Suci u ovoj državi su započeli sudačke reforme uz pomoć stranaca, što ljudi malo znaju, obično se misli da je obratno. Suci u ovoj zemlji nisu tu reformu proveli u više etapa na zadovoljavajući način”, rekao je Adamović.



Dodao je kako će danas apelirati da suci i tužioci ”restartuju svoje ponašanje“ i krenu ispočetka te sudsku vlast u zemlji dovedu u evropske i svjetske standarde.



”Naime, to je preduvjet da bi se država uopće mogla graditi”, rekao je Adamović.



Podsjetio je da je organizacija sudskog sistema takva da tužioci podižu optužnice, a sudovi presuđuju.



”Ono što sudovi u posljednje vrijeme presuđuju je veliki broj takozvanih oslobađajućih ili odbijajućih presuda. To je znak da optuženja nisu dobra. Pa je i opće mišljenje da je tužilaštvo trenutno najslabija karika u sudskom sistemu u ovoj zemlji“, rekao je Adamović.



Dodao je kako stanovite odgovornosti imaju sudovi.



Podsjetio je kako se veoma često potvrđuju optužnice koje iz procesnih razloga ne bi trebale biti prihvaćene.



Ukazao je i na njegovo davno napisano pismo u kojem je obrazloženo zašto strani suci trebaju BiH.



”Suprotno javnim mišljenjima, mi svoju historiju često ne znamo prezentirati“, smatra Adamović.



Dodao je i kako je bio uvjeren da će nakon rata u Bosni i Hercegovini, nacionalnost sudaca biti veliki problem.





