Tužilaštvu Bosne i Hercegovine je u prva četiri mjeseca ove godine podneseno devet izvještaja protiv 12 osoba koje su izvršile devet krivičnih djela krijumčarenja ljudi, prevozeći 74 migranta, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS).

Foto: Arhiv

Lani su Tužilaštvu BiH podnijeli 38 izvještaja protiv 52 osobe, zbog osnova sumnje da su izvršili pomenuta krivična djela (od kojih je jedno u vezi sa organizovanim kriminalom), prevozeći 251 migranta.



U periodu januar – april 2019. godine policijski službenici MUP-a RS su evidentirali 2.160 migranata koji su ilegalno prešli granicu BiH, što je za oko četiri puta više u odnosu na isti period 2018..



Pronađeni migranati u najvećem broju dolaze iz Pakistana (33,5 posto), Iraka (13,9 posto) i Sirije (10,8 posto), navodi se u informaciji MUP-a RS o stanju bezbjednosti u tom bh. entitetu u 2018. i prva četiri mjeseca ove godine.



Lani su na teritoriji RS pronašli i evidentirali ukupno 4.607 migranta, koji su ilegalno prešli granicu BiH, od kojih 74,8 posto kod sebe nije posjedovalo nikakvu dokumentaciju.



Tako je, po izjavama pronađenih migranata, identifikovano 35 država iz kojih dolaze, iako za određen broj migranata (3,6 posto) nije bilo moguće utvrditi identitet. Od ukupnog broja pronađenih i kontrolisanih migranata najviše ih je iz Pakistana (38,2 posto).



Najveći priliv migranata je zabilježen u julu (954) i augustu (749), a oko 95,1 posto su muškarci.



Od ukupnog broja migranata evidentirano je 2,5 posto djece starosti do sedam godina i 4,6 posto u dobi od sedam do 18 godina.



Najviše migranata ili 36 posto je pronađeno na području Policijske uprave Bijeljina.



U skladu sa potpisanim sporazumom, podršku Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine u nadzoru granice pruža 85 policijskih službenika MUP-a RS.



Pomoć se ogleda u slanju određenog broja policijskih službenika kao ispomoć Graničnoj policiji BiH, sa zadatkom kontrole granice i sprečavanja ilegalnih prelazaka granice, kao i sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela krijumčarenje ljudi.



Za potrebe pojačanog angažmana policijskih službenika MUP-a RS utrošeno je 1.300.000 KM i to za nabavku 15 kombi vozila 887.000 KM, nabavku zaštitne opreme 50.000 KM, za isplatu dnevnica 240.000 KM i nabavku goriva 180.000 KM.



- Imajući u vidu opasnost od eskaliranja ilegalnih migracija i nenaziranje skorog okončanja migracija, te u tom slučaju nedovoljne kapacitete za sprečavanje ovog rizika, RS je odlučila da omogući uspostavljanje rezervnog sastava policije stvarajući najprije zakonske pretpostavke stavljanjem u proceduru Nacrta zakona o policiji i unutrašnjim poslovim – tvrdi se u informaciji MUP-a RS o stanju bezbjednosti u tom bh. entitetu u 2018. i prva četiri mjeseca ove godine.





(FENA)