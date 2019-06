Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona zaprimio je danas u periodu od 13.30 sati do 16.00 sati veliki broj prijava građana o poplavama i prelijevanja mostova i izlijevanju rijeke Jale i mnogobrojnih potoka na području grada Tuzle.

Foto: Tuzlanski.ba

Kako je Feni potvrđeno iz ovog Operativnog centra, Most Breške je srušen, voda se prelijeva i ugrožene su tri kuće.



-U naselju Crno blato 55 potok podiže most, a mostovi Simin Han, Jahići, Tanovići su preplavljeni. U ulici Ahmeta Kobića odsječen je put prije Borića prema Gornjoj Tuzli, tako da je odsječeno 25 kuća. U naselju Crvene njive pokrenulo se manje klizište, a u naselju Grabovica prijeti izlijevanje potoka – kazali su iz Operativnog centra.



U općini Lukavac došlo je do većeg plavljenja stambenih i pomoćnih objekata u mjesnim zajednicama Huskići, Hrvati, Bokavići i Šikulje.



U Gračanici je zbog kišnih padavina došlo do većeg plavljenja stambenih i pomoćnih objekata u MZ Orahovica. U ovoj Mjesnoj zajednici Bajički potok se izlio iz korita i poplavljeno je 10-ak stambenih objekata u centru MZ.



U dijelu Donje Orahovice iz korita se izlila i Rašljevačka rijeka, tako da ima poplavljenih i ugroženih objekata u naselju Karići - Bečići.



U MZ Miričina došlo je do izlijevanja lokalnog potoka i Miričina-polje i ugroženo je nekoliko stambenih objekata.



Na magistralnoj cesti u dijelu Lohinje poplavljeno je više mjesta i voda prelazi preko ceste.



Vodostaj rijeke Spreče na mostu Karanovac u 15.00 sati iznosio je 194 cm, podaci su koje trenutno ima Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite TK.



(FENA)