Vodostaj rijeke ‘Jala’ ubrzano je rastao od jutarnjih sati zbog oblinih kišnih padavina. Jedna od najkritičnijih tačaka korita rijeke ‘Jala’ je dio u blizini RK ‘Tuzlanka’ odnosno kod Tehnološkog fakulteta i Studentskog centra u Tuzli gdje je zabilježeno izlijevanje rijeke.

Foto: Tuzlanski.ba

Na mjesto događaja stigli su i službenici MUP-a TK dok su ekipe civilne zaštite, zajedno sa pripadnicima Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla od juros na terenu i prate stanje te će kako je saopćeno djelovati u skladu sa situacijom i potrebama.



Nabujala voda prijeti da odnese i most koji vodi prema Omegi kao i sonovod u neposrednoj blizini. Poplavljena su i dvorišta okolnih kuća. Most je trenutno ograđen žutom trakom i osiguravaju ga pripadnici policije.







Mještani, Lipnice javljaju kako su pojedini dijelovi ove Mjesne zajednice već pod vodom i kažu da su zabrinuti jer kiša ne prestaje da pada. Također, na nekoliko mjesta voda je prekrila saobraćajnicu, a i lokalni stadion je pod vodom.







Voda je prodrla do i do nekoliko kuća i pomoćnih objekata.



Služba civilne zaštite Grada Tuzle, zbog neprekidnih padavina, za koje se ne očekuje brzi prestanak, upozorava građane Tuzle, kao i pravna lica, odnosno poslovne subjekte, da poduzmu neophodne mjere u cilju samozaštite od mogućih posljedica koje mogu nastati izlivanjem vodotoka iz svojih korita, prenosi Tuzlanski.ba.



Ovo se naročito odnosi na sve one koji svoje objekte i imovinu imaju u neposrednoj blizini riječnih ili korita bujičnih potoka. Neophodno je da svoju imovinu (hranu, uređaje, živu stoku i sl.) sklone na za to bezbjedna mjesta.







Ekipe civilne zaštite, zajedno sa pripadnicima Profesionalne vatrogasne brigade, su na terenu i djelovati će u skladu sa situacijom i potrebama.



Naša stranka Tuzla: U Tuzli proglasiti stanje elementarne nepogode



Povodom obilnih padavina koje prijete da izazovu poplave u Tuzli, oglasio se Gradski odbor Naše stranke Tuzla.



„Zahtijevamo od Civilne zaštite da hitno reaguje i da pozove građane na akciju pravljenja nasipa u kritičnim dijelovima grada.



Zahtijevamo od nadležnih da se proglasi stanje elementarne nepogode i sve službe izvedu na teren. Također, tražimo i hitno isptitivanje kvalitete vode za piće te obavještavanje građana i o tome.



Poziv civilne zaštite građanima 'da poduzmu neophodne mjere u cilju samozaštite od mogućih posljedica koje mogu nastati izlijevanjem vodotoka iz svojih korita’ obeshrabruje.



Građani i sami znaju šta trebaju. Naravno da će učestvovati u zaštiti svoje imovine i svog grada i već se samoorganiziraju, ali neophodna je koordinacija svih koji žele pomoći od strane stručnjaka za upravljanje kriznim situacijama”, kažu iz NS Tuzla.



(24sata.info)