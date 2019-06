U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme s kišom.

Obilnije padavine bit će u Bosni. Prognozira se između 20 i 50 litara kiše po metru kvadratnom.



Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na krajnjem jugu i sjeverozapadu zemlje do 22 stepena.



Temperature zraka u 11.00 sati: Bjelašnica 2 stepena, Ivan-sedlo 10, Sarajevo 12, Bugojno, Livno i Tuzla 13, Bijeljina, Brčko, Gradačac, Grude i Sanski Most 15, Doboj i Mostar 16, Banja Luka i Prijedor 17, Bihać, Neum i Trebinje 20, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)