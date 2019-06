Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu sinoć su obilježili jednu od najvažnijih noći u islamskom kalendaru, noć Lejletu-l-kadr, najodabraniju noć u godini, vrjedniju od hiljadu mjeseci.

Foto: AA

Fotoreporteri AA tim povodom donose zanimljive fotografije iz džamija, ulica i gradova diljem svijeta, od Sarajeva, Beograda, Istanbula, Jerusalema do Kaira, u povodu ove posebne noći za muslimanske vjernike.



Ova noć nalazi se u posljednjoj trećini ramazana, najodabranijeg mjeseca islamskog kalendara koji je na izmaku.



Tada većina vjernika noći provodi u ibadetu i molitvama, ali isto tako i u itikafu, stalnom boravku u džamiji i ibadetu slijedeći primjer posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, s. a. w. s., koji je i sam tako provodio posljednju trećinu ramazana.



Hadisi poslanika Muhammeda, s. a. w. s., jasno ukazuju na to da je noć Lejletu-l-kadr skrivena u posljednjoj trećini mjeseca ramazana i to u neparnim noćima čije su vrijednosti mnogobrojne i višestruke.



Ta noć je posebno značajna jer je u njoj počela objava Kur'ana u kojem je opisana stvarna vrijednost te noći po kojoj je i nazvana sura El-Kadr:



"Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr, a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane". (El-Kadr 1-5)



Prenosi se da je Muhammeda, s. a. w. s., rekao da je noć Kadr "vedra i blaga noć, ni vruća ni hladna, a u njeno jutro sunce izlazi slabo i rumeno", kako bi je vjernici bolje mogli prepoznati, a sve do zore s neba ne padne nijedna zvijezda.



U toj noći vjernici upućuju iskrene dove, želje, nade te traže oprost od Uzvišenog Gospodara jer hadisi prenose kako će "onom ko provede noć Kadr u ibadetu, biti oprošteni prošli grijesi" i pod čijim okriljem je "spas sve dok zora ne svane". Prenosi se kako se u toj noći meleki spuštaju u velikom broju tako da njihov broj premašuje broj kamenčića na Zemlji.



Noć Kadr odnosno noć odredbe (arapski "kadr") nazvana je jer se vjeruje da te noći određuju i zapisuju odredbe svim Božijim stvorenjima za narednu godinu. Mnoštvo je načina činjenja ibadeta u Noći kadra, počevši od zikra, dova, učenja Kur'ana te pokajanja i traženja oprosta.





(AA)