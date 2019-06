Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović je u povodu noći Lejletu-l-kadr poručio da ova noć mora biti poticaj da muslimani budu još bolji ljudi i da još više rade i trude se na putu Allah, dž.š.

"Okupili smo se ovdje iščekujući 27. noć mjeseca ramazana, noć koju je sami Allah, dž.š. odabrao i ukazao joj počast između svih vremena i svih noći koje je stvorio. Ova noć je zbog Kur'ana njen fadilet i ona je blagoslovljena zbog Kur'ana, blagoslovljena je po onome po čemu je Gospodar svjetova kazao, mi smo ga, Kur'an, objavili u noći kadarskoj", kazao je Kavazović u obraćanju vjernicima na centralnoj svečanosti u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.



Istakao je kako je noć Lejletu-l-kadr, noć kadarska, bolja od hiljadu mjeseci.



"Uzvišeni Allah, dž.š., je poslao posljednjeg poslanika Muhammeda, a. s., da bude milost ljudima, poslao ga je da donese radosnu vijest i da opomene i da bude ljudskom rodu onaj koji upućuje bogobojazne na Pravi put sve do Sudnjeg dana. Mi ovdje okupljeni u ovoj džamiji i u svim džamijama u Bosni i Hercegovini, dijaspori i u svijetu večeras prizivamo u sjećanje tu veličanstvenu noć u pećini Hira kada Allah, dž. š., spušta objavu", kazao je reisu-l-ulema, napominjući da se u ovoj noći zapisuje sudbina svih živih bića.



"Svakome u ovoj noći bude zapisano sta će se dogoditi do sljedeće noći i zato ona i jeste Lejletu-l-kadr, noć odluke, noć sudbine, i zato, braćo i sestre, onako kako nas je poučio poslanik Muhammed, a. s., u ovoj noći je najbolje učiti dovu Allahu moj, zaista Ti si Onaj koji mnogo prašta i plemenit si, voliš da praštaš pa i meni oprosti", istakao je Kavazović.



Napomenuo je da je važno znati da je ovo blagoslovljena noć, tiha noć, uzvišena noć, kako se kaže u Kur'anu.



"Kur'an je objavljen u blagoslovljenoj noći. Ona je blagoslovljena noć jer je u njoj objavljena Božija riječ, dovoljna ljudskom rodu i ako je uzmu kao svoju uputu bit će mu sasvim dovoljna da ga vodi kroz sve ove dunjalučke izazove", kazao je Kavazović te dodao da je Lejletu-l-kadr i noć mira u kojoj vlada mira sve dok zora ne svane.



"Nesretan je samo onaj ko ovu noć propusti. Zato je bitno da budemo posvećeni ovu noć ibadetu i da što višemo dova učimo i da, kao muslimani, znamo da noć kadarska nije sve u našem životu. Ne može jedna noć zamijeniti ono što muslimani moraju raditi svaki tren i svaki dan. Poslanik je od muslimana i muslimanki tražio, a i Allah, dž. š., da stalno budemo od onih koji će se u životu uvijek truditi. Zbog toga, želim kazati da je, ustvari, osnova ove noći ono što je objavljeno u njoj, a objavio je prve riječi: 'Ikre, čitaj, naučavaj u ime Gospodara.' Zbog toga, ova vjera koju je Allah, dž. š., objavio svome poslaniku Muhammedu, a. s., nije slijepa vjera, nije to slijepa pokornost. U islamu postoji osnovna nit koja se proteže kroz cijelu objavu Kur'ana. Kur'an se muslimanima i ljudima općenito obraća riječima: 'Muslimani i muslimanke su oni koji vjeruju u Boga i čine dobra djela.'", kazao je.



Istakao je u tom smislu da muslimani i muslimanke moraju uvijek biti svjesni da nema nagrade bez dobrog djela.



"Zbog toga, da bi čovjek sebe odgojio, on na sebi mora mnogo raditi. Potrebno je da u svakom trenutku mislimo na to da je Allah, dž. š., taj koji daje uputu i da Allah, dž. š., od nas traži trud i znoj. Nema spasenja bez truda i znoja. Zbog toga, ova noć, koliko god uzvišena, ne treba i ne smije biti jedina noć u kojoj mi muslimani otvaramo svoja srca i svoju dušu, već mora biti noć poticaja da budemo još bolji ljudi i da još više radimo i trudimo se na Allahovom putu, da naša zajednica muslimana bude još čvršća i da naše bratstvo bude još jače i da budemo svjesni hadisa Allahova poslanika", rekao je Kavazović te napomenuo da ipak danas nije rijetkost da muslimane više vole razjedinjenost nego slogu i bratstvo.



"Zato je potrebno da vodimo računa o tome i da znamo da niko kao pojedinac ne može opsati na ovom prostoru i u ovom vremenu. Potrebno je da znamo da je naš opstanak u zajednici i neka ova noć bude poticaj da čuvamo zajednicu muslimana. Zbog toga, širom Bosne i Hercegovine i dijaspore trebamo još više u mjesecu ramazanu da posvetimo pažnju našoj zajednici, zajednici muslimana, našem narodu, bošnjačkom narodu, da se ne razjedinjujemo", zaključio je reisu-l-ulema Kavazović.





