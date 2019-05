Sindikati Željeznica Republike Srpske najavili su za 7. juni štrajk upozorenja.

Predsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti “Željeznica RS” Zlatko Marin kaže da je razlog za štrajk to što radnici u tom javnom preduzeću nisu dobili dogovoreno povećanje plaće.



Zarade im, kaže, u proteklih 10 godina nisu povećane, već su, naprotiv, umanjene.



- Uputili su zahtjev Vladi RS-a i resornom ministarstvu za razgovore, ali nam se do sada niko nije obratio. Zato smo donijeli odluku da stupimo u štrajk upozorenja - rekao je Marin.



Podsjeća da su u ranijim razgovorima dobili obećanje da će im biti povećane plaće u prosjeku za oko 10 posto ili oko 10 KM po radniku.



-Nažalost do toga nije došlo, a od uprave smo dobili poruku da nisu osigurali potpis relevatnih faktora, a smatramo da je to Vlada i koja to jedina može riješiti - kazao je Marin.

