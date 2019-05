Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) i jutros je nastavila potragu za šestogodišnjim dječakom koji je upao u nabujali Mračajski potok u mjestu Begov Han i za Almirom Gluhićem iz Zavidovića, za koga se pretpostavlja da se njegovo tijelo nalazi u rijeci Bosni, jer su pronađeni tragovi koji na to ukazuju - rečeno je Feni u FUCZ-u.

Pripadnici timova za spašavanje na vodi, njih 25 raspoređenih u četiri čamca, pretraživat će područje korita Bosne raspoređeni u dvije grupe, od kojih će jedna pretraživati od Begovog Hana do Zavidovića, a druga od Zavidovića do Maglaja.



Osim timova FUCZ-a i danas su u potragu uključeni članovi GSS-a Žepče, koji su nakon što je dječak upao u nabujali potok pokrenuli potragu, članovi GSS-a Zavidovići, timovi Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, CZ Žepče, pripadnici Specijalne policije ZDK, članovi porodice i mještani.



Iz FUCZ-a navode da, iako je nivo Bosne dosta opao, potragu na vodi još uvijek otežava smanjena vidljivost usljed stalnih kišnih padavina i zamućenosti Bosne zbog čega nije moguće angažovati ronioce.



FUCZ i danas dodatno poziva na oprez sve one koji učestvuju u potrazi zbog postojanja minskih polja, posebno kod Maglaja i Žepča.



Za šestogodišnjim dječakom, koji je upao u nabujali potok u Begovom Hanu, traga se od 15. maja, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića traga se od 2. maja, a od 5. maja potraga je fokusirana na rijeku Bosnu kada su njegova odjeća i lične stvari pronađene na obali ove rijeke u mjestu Porobić.

