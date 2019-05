Republika Srpska postala je mjesto sigurnog investiranja i pouzdanog partnerstva, a i dalje unapređuje ambijent za poslovanje, rekao je danas ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić na drugom Forumu dijaspore u Banjaluci.

Đokić je naveo da institucije usklađuju propise za investiranje, na čemu radi i lokalna i republička administracija.



"One održavaju investitore, a mi nastojimo da stvaramo još bolji ambijent za ulagače", rekao je Đokić na panelu "Dijaspora za razvoj Republike Srpske", o značaju dijaspore za održivi ekonomski rast i povećanje zaposlenosti u Srpskoj.



On je istakao da sigurnost investiranja potvrđuje i uspješni projekat izgradnje Termoelektrane "Stanari".



"Netačna je slika da je ovaj prostor nestabilan i da nisu uređene institucije. Ovdje se uspješno mogu realizovati investicije, a otvoreni smo za nove, posebno u sektoru energetike. Vršimo pripremu za druge velike projekte u ovim oblastima i svi koji su ulagali ove sektore su zadovoljni i ostvarili su profit. Ambijent je siguran i pouzdan", naglasio je Đokić.



On je rekao da Srpska želi da privuče i ljude iz dijaspore da ovdje pokrenu svoje biznise.



"Donosimo nove zakone i želimo da dodatno stimulišemo investicije, te da u tom poslu budu zadovoljni i poslodavci i radnici", istakao je Đokić.



Privrednik iz Austrije i vlasnik firme "Mreža-netvork" u Derventi Markus Štraser rekao je da je investirao u Republiku Srpsku zbog povoljnih uslova, ali i kvalitetnih radnika.



On je podsjetio da je firmu otvorio u Derventi i da je u početku imao pet radnika, prenosi Srna.



"Danas ih ima više od 400, a naši klijenti, poput `Lamborginija` i `Boša` zadovoljni su radom ovdašnjih radnika", rekao je Štraser i naveo da je u Derventi imao podršku lokalnih vlasti.



Forum dijaspore, čiji su organizator predsjednik Republike Srpske i Vlada Srpske, okuplja Srbe iz matice i inostranstva, kao i sve strane državljane koji izučavaju srpski jezik, istoriju i kulturu, a zainteresovani su za razvoj Republike Srpske.



