Operativni štab za pitanje migracija u BiH je na sastanku u Sarajevu, kojem su prisustvovali i predstavnici Unsko-sanskog kantona, razmatrao mogućnost izmještanja iz urbanih sredina dva prihvatna centra - "Bira" u Bihaću i "Miral" u Velikoj Kladuši, te prihvatio prijedlog Gradskog vijeća Bihaća o novoj lokaciji u mjestu Vučijak.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je nakon sastanka izjavio novinarima da je, prema ranijem dogovoru, Gradsko vijeće Grada Bihaća donijelo odluku o novoj lokaciji, to je mjesto Vučijak, na kome ima dovoljno prostora, ali koje treba pripremiti i urediti za taj novi prihvatni centar.



- Mi smo donijeli zaključak, privatili taj prijedlog Gradskog vijeća Bihaća, s tim da će još Gradska uprava Bihaća u kratkom roku dostaviti par odgovora na dodatna pitanja o tome šta još može tu da obezbijedi u smislu infrastrukuture - kazao je Mektić.



Dodao je da će onda takvu odluku proslijediti Evropskoj komisiji koja bi, po njegovom mišljenju, „i trebala i morala da finansira ovaj projekat“.



Govoreći o potrebnim finansijskim sredstvima, kazao je da je u prvi mah Međunarodna organizacija za migracije (IOM) odredila orjentaciono cifru prema kojoj on ima ozbiljnu rezervu, s obzirom na to da su tu postavljeni standardi za koje on prvi put čuje, da na jednog migranta pripada od 30 do 35 kvadrata.



- Prema njihovoj procjeni to je negdje oko 19 miliona KM, ali mislim da takva finansijska procjena treba da doživi reviziju i da tu troškovi mogu da budu punu manji - smatra Mektić.



Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član delegacije Unsko-sanskog kantona Jasmin Emrić je izjavio novinarima da je prihvaćena lokacija Vučijak i u roku od pet dana će se usaglasiti akcijski plan na koji način će se vršiti uspostava i priprema lokacije za prihvat migranata.



Kaže da ih je sve iznenadila procjena ukupnih troškova od strane IOM-a, dodajući kako mu se čini da je to prevelik ukupni iznos troškova koje su oni procijenili na 19 miliona i 200 hiljada KM.



- Vjerovatno po tim nekim humaniratnim standardima da je to ta cifra. Međutim, ovdje se radi o jednom prihvatnom, privremenom centru koji mora biti hitnio uspostavljen i taj iznos može biti daleko manji – smatra Emrić.



Napominje da se sada nisu bavili operativno-tehničkim dijelom uspostave lokacije, ali u najkraćem roku će se premjer i predračun ukupnih troškova usaglasiti i predstaviti i Evropskoj komisiji.



- Čini mi se nekako da se ne želi prihvatiti nova lokacija i traže se izgovori zašto bi trebalo ostati ovakvo stanje. Međutim, ovo stanje nije prihvatljivo za USK. Ovdje se radi o privremenim prihvatnim centrima koji su bili uspostavljeni zbog zimskih uvjeta. To je "Bira" u Bihaću i "Miral" u Velikoj Kladuši – pojasnio je Emrić.



Kaže kako su očekivali bržu reakciju da se radi na tome da se pronađe nova lokacija.



Po njegovim riječima, Grad Bihać i Unsko-sanski kanton su ponudili novu lokaciju, Operativni štab je prihvatio i sada je na svim institucijama da se uspostavi jedan privremeni prihvatni centar na ovoj lokaciji.



- Čini mi se da je IOM previše procijenio te troškove kako bi nas možda sve skupa odvratio od te namjere. Međutim, ovo se mora uraditi, migranti se moraju smjestiti na neku lokaciju koja neće ugrožavati svakodnevni život građana u gradu Bihaću, u Velikoj Kladuši, u USK – naglasio je Emrić.



On smatra da je ovo državni problem i da nije problem Grada Bihaća i gradonačelnika Šuhreta Fazlića. Dodaje da država mora dati podršku USK da se konačno počne upravljati migrantskom krizom na način da ona bude prihvatljivija za građane USK.



Emrić napominje da svi migranti dolaze u USK i čekaju na prelaz evropske granice, odnosno granice sa Republikom Hrvatskom.



Kazao je i to da su dali primjedbu na ukupnu procjenu troškova i potrebnih finansijskih sredstava, te su tražili da se revidira taj iznos na način da će to biti privremeni prihvatni centar i da se uspostave minimalni uvjeti koji omogućavaju migrantima smještaj u tom budućem privremenom prihvatnom centru.



Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je izjavio novinarima da je zadovoljan zbog toga što je operativni štab podržao predloženu lokaciju i „što Operativni štab konačno preuzima na sebe da radi onaj posao koji treba da radi, a to je da se bavi migrantskom krizom“.



Istaknuo je da imaju problem ljudi koji su u „Biri“, koji su u privatnom smještaju, koji su ispred, koji sada kisnu ispod folija i koji su „okupirali“ taj dio oko „Bire“.



- Gradsko vijeće je donijelo odluku da je to Vučijak. Bez obzira na bilo čiju odluku, moja namjera i plan je da se na toj lokaciji pripremi teren, da se postave šatori i da se ne dozvoli da se u Bihaću podižu šatorska naselja – istaknuo je Fazlić.



Napomenuo je da bi im to bilo više puta lakše i sigurnije uz podršku Evropske komisije, IOM-a, donatora i svih ostalih koji su uključeni u to.



Na novinarsko pitanje koje su procjene o broju migranata, odgovorio je da ih sigurno ima oko tri, četiri hiljade.



Podsjećanja radi, Gradsko vijeće Bihać je početkom maja jednoglasno odredilo Vučijak kao lokaciju za izmještanje migranata i izbjeglica iz središta Bihaća. Riječ je o prigradskom naselju na lokaciji podno Plješevice, u blizini granice s Republikom Hrvatskom.



U usvojenim zaključcima definirano je da će Grad Bihać uz pomoć gradske i kantonalne organizacije Crvenog križa i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), u roku od 60 dana pripremiti lokalitet za izmještanje migranata i izbjeglica iz gradskog središta.



Današnjem, tematskom sastanaku Operativnog štaba za pitanje migracija u BiH, prisustvovali su predstavnici Unsko-sanskog kantona – kantonalni premijer, ministar unutrašnjih poslova, policijski komesar, gradonačelnik Bihaća i poslanik u državnom parlamentu iz tog kantona.





