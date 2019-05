Sinoć je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović u sarajevskom hotelu „Novotel“ organizovao iftar za najistaknutije bh. privrednike.

Foto: 24sata.info

Uz riječi dobrodošlice i zahvale na odzivu, reisu-l-ulema Kavazović je u svom obraćanju prisutne podsjetio na važnost zajedništva. „Da bismo opstali i prosperirali mi se moramo držati zajedno. Zato vas pozivam da se međusobno pomažete, da među sobom sarađujete. Trebate imati više sastanaka poput ovog iftara na kojem se upoznajete, razmjenjujete iskustva, kontakte i znanja“, istaknuo je Reisu-l-ulema. On je također kazao:



- Neizmjerno sam sretan i zahvalan Milostivom čijom odredbom smo danas ovdje, okupljeni oko iftarske sofre žudeći za Njegovim blagoslovom i oprostom.



Danas ste s nama vi, članovi Zajednice iz poslovnog svijeta. Vi stojite iza svih naših aktivnosti i projekata koji nekada značajem nadilaze interese nas kao muslimana i naše Islamske zajednice. Brojni su projekti i aktivnosti Islamske zajednice koji su od nacionalnog, pa čak i državnog interesa i mi smo na to ponosni.



Večerašnji iftar je naš skromni način da vam se zahvalimo i da vam kažemo da cijenimo vaše zalaganje. Mi znamo da vi od nas ne očekujete zahvalu jer vaša podrška Islamskoj zajednici nije radi nas koji je trenutno vodimo nego radi Onoga od kojeg nagradu i sevab očekujete. I ja Ga molim da vi svoj trud nađete na vagi dobrih djela na dan kada ni imeci ni sinovi neće biti od pomoći.



Dragi prijatelji,



Naša društvena, ekonomska i politička svakodnevnica nam ukazuje na to koliko smo upućeni jedni na druge. Da bismo opstali, da bismo sačuvali svoj islamski i bošnjački identitet i državu Bosnu i Hercegovinu mi moramo shvatiti da je svaki član naše zajednice podjednako vrijedan i da je svaki građanin ove države podjednako bitan, i da svako ima svoju ulogu i mjesto.



U tom smislu posebno je bitno da imamo okruženje u kojem naši poduzetnici mogu pošteno poslovati i profitirati. Jaki i snažni, vi ćete moći pomoći svome narodu. A to da u ovim vremenima zapošljavate ljude i da poštujete njihova prava je najbolje dobro djelo koje možete učiniti.



Da bismo opstali i prosperirali mi se moramo držati zajedno. Zato vas pozivam da se međusobno pomažete, da među sobom sarađujete. Trebate imati više sastanaka poput ovog iftara na kojem se upoznajete, razmjenjujete iskustva, kontakte i znanja. Složit ćete se sa mnom da one sredine u kojima se privrednici potpomažu, gdje jedni druge ne doživljavaju kao konkurenciju, i u kojoj nema zavisti, napreduju i razvijaju se. Niko ne može sam. Tako se gradi naše jedinstvo a ne samo riječima, parolama i govorima.



Draga braćo i sestre,



Naša vjera nas uči da pošteno zarađujemo, da svoju djecu halalom hranimo.



Apelujem na vas da posebnu pažnju obratite na naše radnike i njihov hak.



Islam je u obavezu poslodavcima stavio i poštivanje brojnih prava radnika kao što su pravo da na vrijeme prime zarađenu plaću: „Isplatite radnika prije nego mu se znoj osuši.“ (hadis bilježi Ibn Madže); pravo da njihov trud u društvu bude viđen, priznat i vrednovan: “Radite! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici...“ (sura Et-Tevba, 105); te pravo na zaštitu od izrabljivanja: „Allah kaže: na Sudnjem danu ja ću biti protivnik trojici: čovjeku koji je nešto obećao u moje ime, a nije to ispunio; čovjeku koji je prodao drugog slobodnog čovjeka, i čovjeku koji je unajmio radnika, od njega dobio sve što je zahtijevao, a nije mu platio!“ (Hadis bilježi Buharija)



Prema islamskom učenju, sama je vjera neraskidivo povezana sa radom. Vjerovati i raditi dobro je tako česta i tako prepoznatljiva kur`anska maksima koja govori da se vjera kod muslimana ne odvaja od rada kao temeljne forme čovjekovog odnosa prema svijetu.



Kur`an nam govori da rad ima ne samo ovosvjetsku vrijednost, nego da ljudski trud i zalaganje cijeni i Uzvišeni: „I reci radite! Allah će rad vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi svijet i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.“ (Et-Tevba, 105)



A da bi kod svojih sljedbenika razvio ljubav prema radu i stjecanju opskrbe vlastitim trudom i zalaganjem, a istovremeno im omrznuo nerad i traženje od drugog, Poslanik islama, a.s., je rekao: „Da neko od vas uzme uže pa na svojim leđima donese tovar drva pa ih proda, to mu je bolje negoli da moli od ljudi, dâli mu oni nešto ili ga odbili.“ (Buharija)



Međutim, dostojanstvo radu se ne može vratiti bez njegovog dostojnog vrednovanja. U društvu u kome se etička načela ne poštuju, koja ne postanu i zakonom propisana obaveza, već ostanu u domenu teorijskih rasprava, društvo propada i stagnira. Na svima nama koji se bavimo pitanjima duha vjere, kulture, morala i etike je da na to ukazujemo, a na ljudima iz politike je da to pretoče u zakone koje će vlast primjenjivati i poštivati.



Na kraju pozivam vas da i dalje budete podrška aktivnostima Islamske zajednice, to je ulaganje u našu zajedničku budućnost. Apelujem na vas da vaš zekat, koji je jedan od temelja, šartova ili ruknova vjere kao i sadakatu-l-fitre uplaćujete u naš bejtu-l-mal. To je naš zajednički budžet kao ogranka ummeta u ovom dijelu svijeta i kao naroda. Iz njega se finansira ono što su naši zajednički prioriteti i ono što na drugi način ne bismo imali a bez čega kao narod ne možemo. Nad njim bdije naš Rijaset, Vijeće muftija i naš Sabor. Toliko puta smo u presudnim trenucima za naš narod posezali za ovim sredstvima kako bi zaštitili naše vitalne interese. Da ne navodim primjere. Vi to znate. U vama smo uvijek imali razumijevanje za to i ja vam se na tome još jednom zahvaljujem.



Uzvišeni Allahu, podari nam bereket u onome što si nam darovao, ne učini nas od onih koje si svojim blagodatima iskušao, primi naša dobra djela i upiši nas među dobročinitelje, poručio je na sinoćnjem iftaru reisu-l-ulema Kavazović.



Vrijedi istaknuti da su sinoćnjem iftaru prisustvovali i predsjedavajući Vijeća ministar BiH Denis Zvizdić i premijer Vlade FBiH Fadil Novalić.



