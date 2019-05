Najnovija turistička atrakcija zapadnog Balkana, 500 kilometara duga jahačka staza koja se proteže od Vojvodine na sjeveru do Hercegovine na jugu, otvorena je u četvrtak u Subotici, priopćilo je Vijeće za regionalnu saradnju.

Foto: Fena

Jahačku stazu preko Balkana, osmislio je Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić, korisnik programa bespovratnih financijskih sredstava projekta za razvoj i promociju turizma kojeg provodi Vijeće za regionalnu saradnju, a financira Europska unija.



- Konjički turizam jedan je od najpopularniji oblika avanturističkog turizma kojim se bavi oko 45 milijuna ljudi samo u Europi, a i dalje se širi. Na jugoistočnu Europu proširio se osamdesetih godina, međutim do sada nije imao regionalnu dimenziju na zapadnom Balkanu - kazala je Snježana Derviškadić, vođa projektnog tima za razvoj i promociju turizma pri Vijeću za regionalnu suradnju.



Nova balkanska staza bit će povezana s već postojećom europskom rutom koja prolazi kroz Mađarsku i obuhvatit će 52 domaćinstva i konjička kluba, od Vojvodine do Hercegovine, koji će na taj način postati dio lanca vrijednosti regionalnog turizma.



Ovo je naročito važno za obitelji koje žive u udaljenim selima koje će, kada posjetitelji počnu pristizati, imati dodatni izvor prihoda od pružanja usluga ishrane, odmora i prenoćište, ustvrdila je Derviškadić.



Staza je zasnovana na dionicama dugim 10 do 20 kilometara, na kojoj će se primjenjivati pristup "Robinzon danju, kralj noću" pri čemu će tijekom dana biti organizirana konjička avantura kroz prirodu, dok će večeri biti vrijeme za odmor i pripovijedanje, odnosno upoznavanje s lokalnom kulturom i načinom života.



- Već smo imali iskustva u razvoju lokalnog konjičkog turizma u Vojvodini, uglavnom na području Palićkog jezera i Subotice. Bespovratna financijska sredstva koja smo dobili od projekta za turizam Vijeća za regionalnu suradnju omogućila su nam da uspostavimo regionalnu suradnju koja je nedostajala među uzgajivačima konja na zapadnom Balkanu, kao i da lokalna domaćinstva i njihove obitelji uključimo u industriju turizma - istaknula je Isabell Lanyi Hnis, predsjednica Fonda turistički klaster mikroregije Subotica-Palić.



Organizatori se nadaju da će ova regionalna ruta doprinijeti ne samo dovođenju većeg broja turista u regiju već i da će pomoći popularizaciji jahanja na zapadnom Balkanu.



(FENA)