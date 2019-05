Plan o stvaranju tzv. Nove Palestine je pokušaj zatvaranja palestinskog pitanja na međunarodnoj sceni - izjavio je Zlatko Dizdarević, bivši ambasador BiH u Hrvatskoj, Jordanu, Iraku, Siriji i Libanu, koji je i kao novinar više decenija izvještavao i boravio na Bliskom Istoku.

Zlatko Dizdarević / 24sata.info

Dizdarević je zajedno sa ambasadorom Islamske Republike Iran u BiH Mahmoudom Heidariem i ambasadorom Palestine u BiH Rezeqom Namoorom bio uvodničar na okruglom stolu o temi „Nova Palestina“ koji je danas organizirao Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu.



Dizdarević je pojasnio da se radi o pokušaju eliminacije palestinskog pitanja onakvog kakvo je od početka '47. i 48. godine krenulo i zamišljeno pa sve do danas.



- Od početka je to bilo prevashodno izraelsko, a onda i američki plan u zavisnosti od toga ko je bio predsjednik, da se zapravo nikada ne napravi Palestina i nikada ne pristane na Palestinu kao nezavisnu državu sa Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom, sa zabranom izgradnje naselja na okupiranim teritorijama, sa povratkom izbjeglica... To su četiri pitanja koja su uvijek bila u pregovorima – naveo je Dizdarević.



Naglasio je da se ne radi o mirovnom procesu, već o pokušaju definitivnog elimisanja palestinskog pitanja onakvog kakvo je bilo percipirano 70 godina u međunarodnoj zajednici sa ciljem da se završi sa dvije države od kojih je jedna Palestina, a jedna Izrael.



- Ovo je pokušaj zatvaranja palestinskog pitanja za sva vremena, a „Nova Palestina“ je po meni isključivo zbog toga što se hoće kazati da stare Palestine zapravo nema - naveo je Dizdarević.



U svijetu će se ovih dana prigodnim sadržajima i programima obilježiti Svjetski dan Kudsa. To je dan podrške palestinskom narodu i dan solidarnosti sa tim narodom i žrtvom koju on podnosi u svojoj borbi za slobodu i za svoju zemlju.



- Imajući to u vidu odlučili smo da ovomjesečnu tribinu posvetimo pitanju Palestine, kao naš prilog obilježavanju Svjetskog dana Kudsa, a drugi vrlo važan povod je na pomolu, a to tkz. Plan o novoj Palestini ili veliki plan stoljeća administracije američkog predsjednika Donalda Trampa koji se ovih dana pompezno, ali bez uvida u detalje najavljuje u svjetskim medijima i koji će, čini se, biti predstavljen u sljedećem mjesecu - kazao je Nermin Hodžić iz Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“ u Sarajevu.



Palestinski ambasador Namoora je kazao da je pravo palestinskog naroda da ima svoju zemlju.



- Naš stav je jasan. Sam naziv 'Nova Palestina' mi ne priznajemo jer je Palestina jedna - kazao je Namoora.





(FENA)