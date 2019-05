U Prijedoru će i ove godine, 31. maja, u organizaciji inicijative "Jer me se tiče“, biti obilježen Međunarodni dan bijelih traka.

Izdata naredba



Obilježavanje je, kao i proteklih godina, posvećeno podršci roditeljima 102 prijedorske djece ubijene od 1992. do 1995., koji uporno traže podizanje spomenika svojim mališanima na užem gradskom području.



- Ovo je sedma godina kako masovno obilježavamo dan kada su srpske vlasti u Prijedoru 1992. godine izdale naredbu da svi građani i građanke nesrpske nacionalnosti moraju na svoje kuće izvjesiti bijele plahte, a ako izlaze iz kuća, nositi bijelu traku oko ruke. Inicijativa „Jer me se tiče“ poziva sve građane i građanke da nam se pridruže u pravednoj borbi za istinu i pravdu - rekao je jučer za „Avaz“ Goran Zorić, aktivista ove inicijative.



On napominje da se ovogodišnje obilježavanje Dana bijelih traka dešava u vremenu kada situacija u društvu nikad nije bila gora.



Preuzeti odgovornost



- Mladi nam masovno odlaze, kršenja ljudskih prava sve su radikalnija, siromaštvo je sve veće. U tom kontekstu čini mi se još bitnijim izaći na ulicu i pokušati uticati na društvene tokove kroz suočavanje s prošlošću, jednim od najbitnijih pitanja i danas u našem društvu. Preuzimanje odgovornosti građana i građanki za stanje u našem društvu jedini je mogući način da se promjena i desi – poručio je Zorić.



PROGRAM OBILJEŽAVANJA:



- okupljanje je u petak, 31. maja, u 13 sati na početku šetačke zone



- u 13.30 sati krenut će se u protestnu šetnju glavnom prijedorskom ulicom



- nakon šetnje bit će održan komemorativni skup na glavnom trgu, ispred „Patrije“



