Ispred kompleksa pravosudnih institucija BiH, u kojem su smješteni Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH, Sud BiH i Tužilaštvo BiH, danas je održan protest. Dešavanja ispred zgrade VSTV pratili smo iz minute u minut.

13:13 Arijana Memić, sestra Dženana Memića, pročitala je zahtjeve kojima se traže ostavke Milana Tegeltije i Dalide Burzić.







Nakon obraćanja glumca Emira Hadžihafizbegovića, protesti su završeni u 13.15.







12:50 Nermin Alešević, biznismen sa snimka iz Afere "Potkivanje" danas je na protestu ispred zgrade VSTV-a.



"Bio sam u Tužilaštvu, dao sam izjavu. Došli smo do dijela gdje je urađen snimak i pitan sam želim li imunitet i zatražio sam. Rekao sam im samo da uzmu onaj predmet koji je ispisan na torti poslanoj Dalidi Burzić i past će maske. Taj predmet rješava puno stvari u ovoj državi. Spreman sam da odgovaram za mito, ali sudski postupak će pokazati ko je upravu", rekao je Alešević.



12:40 "Ovo je životni skup pošto su ovo životni problemi. Danas su ljudi mrtvi, kradu nas pojedinci, a niko ne odgovara. Na rukovodećim pozicijama su ljudi koji treba da nas štite, da nas brane, da sude po zakonu, a oni su direktno uključeni u korupciju. Imate slučaj 'Tegeltija', čitava Republika Srpska je pala na slučaju 'Dva papka' nakon čega je formirana vlast. Hoćemo li sad poslije jednog papka u Tužilaštvu, ili više njih, da se ne pobunimo protiv toga. Mislim da je ova borba imperativ", kazao je Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u NSRS.







On je također istakao kako je došao na protest kao čovjek, a ne kao političar, te je naglasio kako želi da ostane u zemlji, da ostanu njegova djeca i svi drugi ljudi.



"Ako budemo šutjeli, ništa se neće promijeniti", kazao je.



"Kako vi mislite da ja sutra odem u Tužilaštvu pošto i meni sude po prekršajnim i krivičnim nalozima, a imamo ovakve sudije. Da li je za vas normalno da srpski član Predsjedništva BiH staje na stranu Tegeltije. To su babe i žabe, to se ne smije miješati. Ukoliko nekog čovjeka branite, to je očigledno vaš čovjek, to znači da sarađujete. Sutra mogu ubiti mene ili vas i niko za takvo što neće odgovarati jer su zaštićeni kao bijeli medvjedi", kazao je Stanivuković.



Obraćajući se okupljenim, Draško Stanivuković poručio je da se borba ni završava ni počinje danas. "Ovo će biti maraton koji ćemo zajedno trčimo", kazao je.



12:30 Protestima se pridružio i predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić.







12:21 Obraćajući se putem megafona okupljenim gradanima, ministar Mektić naglasio je važnost

pravne države, vladavine zakona i vladavine pravde.



- Mora da bude časno pošteno i profesionalno pravosuđe, a VSTV mora kao ključni regulator da na ta mjesta dovodi spremne i poštene ljude koji će da se opredijele i bore za pravdu i vladavinu zakona. Vidjeli smo da se predsjednik VSTV upustio u neprimjerene komunikacije i kontakte i sa ljudima razgovara o predmetima u kojima se uzima novac, kazao je Mektić.



- Pa Milane, što obmanjujete narod, što lažete narod, kazao je Mektić.







- U ovoj državi došli smo u situaciju da vlada jedna grupa privilegovanih političkih elita, koje su uzele sve resurse ove države, a narodu ostaje siromaštvo, jad, čemer i bijeda, poručio je ministar sigurnosti BiH.



Jedini način je da narod u ovoj državi kroz jedan demokratski pritisak uzme stvar u svoje ruke. Mi hoćemo samo rezultat borbe za vladavinu zakona i pravnu državu, istakao je Mektić.



Nema više nikakve razlike izmedu krikimalizovanih političkih elita i kriminalizovanog dijela pravosudnog sistema BiH.



Naš narod doveden je u jedno opšte depresivno stanje, a rezultat toga je masovan odlazak naseg naroda sa naših prostora.



Mi hoćemo budućnost za naše generacije, za našu djecu, a vi gospodo iz pravosudnog sistema morate postaviti osnove funkcionisanja ove države, a to je pravda za čitav naš narod.



Prvo treba krenuti od VSTV, koji je postao politička koruptivna institucija, umjesto njih treba da dođu časni, pošteni i odgovorni ljudi.







12:03 Bh. glumac Emir Hadžihafizbegović stigao je na proteste ispred VSTV-a.



"Kažete Tegeltija nije bezbijedan. Kako smo mi bezbijedni? Kako su bezbijedni ljudi u Vlasenici kada je ratni zločinac načelnik Općine. Kako smo mi u Sarajevu bezbijedni kada još nisu uhapšeni ljudi koji su ubili policajce. Zna se ko kontroliše VSTV. Ja se ne osjećam bezbijedno, ja sam više ugrožen kao građanin", kazao je Hadžihafizbegović i poručio da je došao na proteste i zbog Mektića jer mu vjeruje.



"Došao sam i zbog slučaja Edina Salaharevića i tužbe protiv Miće Kraljevića, načelnika Vlasenice koji je na predizbornim plakatima zagrljen sa ratnim zločincem Ratkom Mladićem. Pa gdje mi živimo? Ovu zgradu kontroliše Milorad Dodik i još neki ljudi. Ja na to više ne mogu da pristanem", rekao je Hadžihafizbegović.



11:58 "Hoćemo ostavku", "Pravda za Davida", "Ubice, ubice" slogani su koje građani uzvikuju.







11:54 Građani su blokirali saobraćaj, a protesti su se sa trotoara i travnjaka preselili na saobraćajnicu.



11:51 Građani uzvikuju "Ostavke!". Iako je pocetak protesta zvanično najavljen za 5 do 12, ispred zgrade VSTV-a, Suda i Tužilastva BiH već se okupilo više stotina građana. Građan od policije zahtijevaju da blokira odvijanje saobraćaja.





11:50 Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić poručio je da je jedini zahtjev okupljenih građana pravna država.



"VSTV, ovakav kakav jeste, nema svrhe. Izgubio je svako povjerenje javnosti, građana, naroda... Narodu treba pravda i sigurnost, jer bez toga nema ni ekonomskog niti bilo kojeg drugog razvoja. Zbog nedostatka pravde i sigurnosti tonemo sve više u sunovrat, siromaštvo, bijedu... Narod je u opštoj depresiji. Kao rezultat toga vidimo da mladi ljudi masovno bježe odavde. Mi ne vršimo nikakav pritisak, nego samo tražimo uspostavu pravne države i vladavine zakona", poručio je Mektić.



11:44 Saobraćaj reguliše policija, a na cesti su se stvorile velike saobraćajne gužve. Skupu se pridružio i Draško Stanivuković.







11:43 Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića, uoči početka protesta obratio se okupljenim novinarima.



"Ovo je 16. protest. Tri i po godine govorimo da je pravosuđe korumpirano i da u pravosuđu rade kriminalci, ali oni ne pridaju značaj tome. Opet ćemo se organizovati i skupiti, jednog dana moraju podnijeti ostavke i otići. Sada bismo trebali vjerovati Milanu Tegeltiji, a ne onome što smo svojim očima vidjeli", rekao je Memić.



Na pitanje novinara šta je rješenje, Memić je konstatovao da je to pritisak građana na nosioce pravosudnih funkcija.



"No, vidimo da oni nemaju sluha za to. Svaki put mi smo mirni i dostojanstveni, ali jedan dan će doći da neće biti više mirni protesti. Ja se ne bojim ni toga", poručio je Memić.







11:23 Početak je simbolično zakazan u 11.55 sati, a građani su počeli pristizati na lice mjesta, javlja reporter Vijesti.ba.



Stigao je i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, a njegov dolazak je ispraćen aplauzom i odobravanjem prisutnih.



"Biramo te za predsjednika države, bravo Mektiću", uzvikivali su okupljeni.

Među okupljenima su aktivisti grupa „Pravda za Davida“ i „Pravda za Dženana Memića“, te Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića.

Ispred ulaza u zgradu postavljene su zaštitne ograde, a zgradu osigurava i veliki broj policijskih snaga, budući da skup nije zvanično najavljen.

Građane je na protest prvobitno pozvao ministar bezbjednosti Dragan Mektić, nakon čega je predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija zatražio lično obezbjeđenje i pozvao Tužilaštvo da procesuira Mektića.

Poziv ministra Mektića na proteste uslijedio je nakon snimka na kojem je Nermin Alešević, privrednik iz Velike Kladuše dao novac SIPA-inom inspektoru u zamjenu za pomoć predsjednika VSTS-a Milana Tegeltije.

Dok protest građana traje, u zgradi pravosudnih institucija održava se sjednica VSTV-a na čijem dnevnom redu je imenovanje pravosudnih funkcija. Na sjednici, koja je počela u 9.00 sati, za predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu imenovan je Vladimir Špoljarić. Tokom sjednice biće imenovan i glavni tužilac Kantona Sarajevo, a u utrci za ovu poziciju su tri kandidata Sabina Sarajlija, Sead Kreštalica i Sanin Bogunić. Takođe će biti imenovani i glavni kantonalni tužioci u Tuzlanskom, Unsko-sanskom i Posavskom kantonu.

Na početku sjednice predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija najavio je pauzu, koja je počela u 11.30 sati i trajaće do 14.00 sati zbog protesta ispred ove institucije.

