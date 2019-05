Samo dva tijela žrtava ratnog zločina iz 1992. godine, iz Zvornika bit će ukopana na mezarju u Gornjoj Kalesiji u subotu 1. juna. To su Hariz Bečić i Jasmin Karić. Također, 8.juna u mjestu Divič bit će klanjana dženaza za još pet osoba.

Foto: Fena

Naime, podsjećamo da su 31.maja brojni Zvorničani, bošnjačke nacionalnosti bili zatvoreni u Domu kulture u Pilici i Klisi gdje je nekoliko hiljada žena i djece bilo zatočeno.



- Zato ćemo 1.juna nastaviti putem Klise kojim su prošli ubijeni iz kolone. Ići ćemo pješice do Bijelog potoka i do Tehničko školskog centra gdje su Zvorničani također bili zatočeni i mučeni. Nakon toga otići ćemo na grobnicu Crni vrh gdje su ukopani nakon strijeljanja. Poslije odlazimo u Gornju Kalesiju gdje će biti klanjanja dženaza za dvoje identifikovanih. Do prije mjesec dana bilo je upitno hoćemo li imati i jedan tabut, a za narednu godinu opet ne možemo garantovati da ćemo moći ukopati tijela iako tragamo za još 440 osoba - rekao je Mustafa Muharemović, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Zvornik.



Porodice žrtava stradalih i mučki ubijenih Zvorničana kažu da je sve manje identifikacija i otkrivanja masovnih grobnica na području Zvornika. Ahmet Grahić predsjednik Udruženja porodica zarobljenih i nestalih Zvorničana podsjetio je da je na prvoj dženazi 1999. godine bilo 274 ukopane osobe, nakon toga, jer se tragalo za masovnim grobnicama, 2003. godine klanjana je dženaza za 47 osoba. Poslije je otkrivena masovna grobnica Crni vrh gdje je pronađeno 629 tijela iz koje je do sada identificirano više od 500 osoba. Masovna grobnica Crni vrh je najveća masovna grobnica u BiH.



- Prošle godine smo imali jedno tijelo koje smo ukopali. Ove godine kopamo dvije osobe koje nisu pronađene ni u jednoj od masovnih grobnica. Čak je jedno tijelo pronađeno u Hrvatskoj, a drugo tijelo je pronađeno sasvim slučajno površinski. Što se tiče zločina u Zvorniku danas nemamo ni jednu pritvorenu osobu i da odgovara i služi kaznu za taj zločin. Iako svi govore da ratni zločin ne zastarjeva, nama je zločin nad nama zastario. Naime, mi danas zločin koji se dogodio prije 27 godina teško možemo dokazati jer je mnogo svjedoka preminulo, mnogi su otišli, odselili - rekao je Grahić za FENU.



Treba podsjetiti da je tokom agresije na BiH s područja Zvornika nestala 1.991 osoba, a od toga je identifikaovano njih 1.548.



(FENA)