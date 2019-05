Misija OSCE-a u Bosne i Hercegovine zatražila je od Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara da ponovo uspostave Interresornu radnu grupu za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Upravo o tom dopisu Misije OSCE-a trebali bi se na današnjoj sjednici odrediti članovi Zajedničkog kolegija budući da je to najavljeno kao jedna od tačaka dnevnog reda.



Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton u izjavi za Fenu je podsjetio da je Misija ranije podržavala rad te interresorne radne grupe, koja se sastojala od zastupnika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, te predstavnika Vijeća ministara i Centralne izborne komisije.



Stoga je izrazio nadu za saradnjom s novom Interresornom radnom grupom u cilju poboljšanja integriteta izbora u skladu s međunarodnim standardima, a naročito preporukama koje su objavili Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Grupa država Vijeća Evrope u borbi protiv korupcije (GRECO).



- To je dio redovne saradnje Misije OSCE-a u BiH s tijelima vlasti. Nema vremena za gubljenje o pitanju poboljšanja izbornog procesa u BiH, uključujući omogućavanje održavanja izbora u Mostaru - jasno je kazao Berton.



Napomenuo je da bh. građani gube vjeru u izbore, što podriva same temelje demokratije, dodajući da se povjerenje mora ponovo izgraditi kroz unapređenje izbornog procesa i administracije, čime se povećava efikasnost, sigurnost i transparentnost tog procesa.



Ističe da područja modifikacije mogu uključivati ukidanje diskriminatornih etničkih i ograničenja vezanih za mjesto prebivališta za kandidiranje na izborima, jačanje regulatornog okvira vezanog za finansiranje političkih stranaka i kampanje, prošireno pravo na podnošenje pritužbi, poboljšanja u radu općinskih izbornih odbora i biračkih odbora, integritet centralnog biračkog spiska i unos i verifikaciju izbornih rezultata.



Berton je izrazio nadu da će uskoro doći do usvajanja tih izmjena zakona, ali napominje da će usvajanje te vrste amandmana zahtijevati političku volju, koja je proteklih godina bila veoma nedostižna.



- Bez obzira na to, Misija OSCE-a u BiH ostaje posvećena pružanju podrške Interresornoj radnoj grupi i drugim partnerima u ovom važnom procesu - zaključio je u razgovoru za Fenu šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton.



