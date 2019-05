Nedavno se na jednoj raspravi kongresnog Odbora vanjske poslove govorilo o BiH, tačnije u utjecaju Rusije i postupcima člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Jedno od pitanja rasprave bilo je i to koja je zemlja najranjivija na ruske dezinfarmotivne kampanje.



Članovi odbora tražili su da im se pojasni na koji način Rusija koristi etničku podjeljenost u Bosni i Hercegovini za spriječavanje pristupa NATO-u.



"Rusija je uvijek gledala na Bosnu i Hercegovinu kao na svoju laku metu za širenje uticaja i sigurno je da je Milorad Dodik intenzivno putovao u Moskvu da se konsultuje sa predsjednikom Putinom o strateškom pravcu zemlje. On zapravo predstavlja veto za akcijski plan BiH za članstvo i pristupanje NATO alijansi. Sve dok su on i slični njemu na čelu RS-a teško je očekivati da će se država priključiti NATO-u ili čak Evropskoj uniji", kazao je Michael Carpenter iz Biden centra za diplomatiju.



