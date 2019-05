Preživjeli prijedorski logoraši, porodice žrtava, Kozarčani i mještani okolnih naselja danas su, u organizaciji Regionalnog saveza Udruženja logoraša regije Banja Luka, obilježili 27. godišnjicu formiranja logora smrti Trnopolje kod Prijedora i posjetom stratištu, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe odali počast nevinim stradalnicima.

Foto: Anadolija

Emsuda Mujagić, predsjednica NVO „Srcem do mira“, u logoru Trnopolje bila je oko mjesec. Sama s dvoje male djece. Danas je na mjesto koje joj uvijek budi istu nelagodu i osjećaj nemira dovela učesnike mirovne konferencije koja se održava u Kozarcu. Iz nekoliko zemalja.



- To su ljudi iz Engleske, Evrope, Novog Zelanda, Srbije, naravno, BiH. Ima nas oko 50 i većina je ovdje. Poželjeli su, pogotovo oni koji ovdje dolaze prvi put i koji su nakon završetka rata bili djeca, da na lica mjesta čuju ono što su ranije slušali od svojih roditelja, prijatelja - kazala je Mujagić, kojoj je u proteklom ratu samo s očeve strane pobijeno 48 članova porodice.



Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza Udruženja logoraša regije Banja Luka, danas je rekao da je kroz logor Trnopolje, prema evidenciji Haškog tribunala, ali i nekim presudama za počinjene ratne zločine, prošlo više od 23.000 civila nesrpske nacionalnosti.



- Najveći broj njih bili su uglavnom žene i djeca. Nema nijednog procesa u kojem logor Trnopolje nije naveden kao mjesto zatočenja, maltretiranja i ubijanja ljudi nesrpske nacionalnosti. Ubistva su se dešavala u samom logoru na ovom prostoru, silovanja žena i djevojčica, određen broj logoraša je izveden i ubijen u neposrednoj blizini logora, a najveća grupa logoraša na Korićanskim stijenama - kazao je Duratović i dodao da se još traga za oko 500 ubijenih Prijedorčana, među kojim je i znatan broj logoraša Trnopolja.



Stratište još nije obilježeno iako je zahtjev gradskim vlastima, prema Duratovićem riječima, podnesen prije nekoliko godina. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH, naglasio je danas da ''pravda još nije zadovoljena i da je neće biti sve dotle dok ne bude povjerenja među građanima BiH“.



- Dokle god ne budu svjesni svojih grešaka i postupaka oni koji su formirali koncentracioni logor Trnopolje, oni koji su formirali 657 logora, u čije ime su to radili, s kojim ciljem - kazao je Mešković i dodao da se prema ubijenima, nestalima i žrtvama mora imati drugačiji pristup, jer to, kako je rekao, nisu brojke, već ljudi.



Mešković je dodao da u Savezu logoraša BIH traže da se u BiH jedinstveno pristupi memorijalizaciji i obilježavanju mjesta zločina.



U surovima faktima logora koji je formiran u maju 1992. godine odlukom tadašnjeg kriznog štaba općine Prijedor stoji i to da je iz ovog logora 21. avgusta 1992. godine izvedeno više od 200 ljudi koji su likvidirani na Korićanskim stijenama.



Svjetska javnost upoznata je s postojanjem logora 5. avgusta 1992. godine, kada su iz njega slike užasa u svijet odaslale ekipe BBC-a i ITN-a.



Logor Trnopolje zatvoren je krajem novembra 1992. godine.





(Avaz)