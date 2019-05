Digitalnoj transformaciji društva u Bosni i Hercegovini doprinose IT Super Girls, koje potvrđuju da je moguće dobiti zaposlenje prije zvaničnog sticanja diplome IT stručnjaka.

Foto: Fena

- To je u našoj zemlji skoro pa nemoguće u nekim drugim sektorima - kazala je u razgovoru za Fenu jedna od “super djevojaka” u IT sektoru BiH 24-godišnja Naida Isabegović koja nastoji svojim primjerom ohrabriti djevojke za jedno od zanimanja u ovoj oblasti, budući da ih je veoma malo zaposleno u odnosu na muškarce.



Kao bachelor primijenjene matematike Isabegović kaže da to zvanje nije u potpunosti shvatala pri upisu na fakultet.



- Moj fakultet je nudio računarski smjer, koji sam pohađala i tada sam prvi put u stvari došla u dodir sa programiranjem i shvatila da je to veoma lijepa kombinacija matematike i njenih primjena u stvarnom svijetu. Uvijek sam bila više logički nastrojena, tako da mi je i programiranje došlo prirodno, kao i ljubav prema matematici. S tim na umu, kao i zbog potražnje za developerima i mogućnosti napretka u IT sektoru, odluku da se time bavim sam lako donijela – rekla je Isabegović.



Obuku je počela u januaru 2017. godine, a prvo zaposlenje dobila četiri mjeseca kasnije. Trenutno kao web developer u ABC Tech Group radi sa programskim jezikom C# i ASP.NET, ASP.NET Core-om.



- Poznavanje tehničkog znanja okvirno predstavlja 50 posto zahtjeva ovog posla, iz razloga što sa odgovarajućim izvorima informacija možemo naučiti sve što nam treba „u hodu“. Ostatak čini spremnost na konstantan razvoj i učenje, što novih tehnologija, tako i nekih osnovnih soft vještina kao što su timski rad, komunikacija, asertivnost pri preuzimanju odgovornosti i slično - navodi Isabegović.



Slobodno vrijeme nakon posla web developera posvećuje realizaciji aktivnosti koje se odvijaju u okviru IT Girls inicijative, čiji je cilj podrška i ohrabrivanje mladih djevojaka da se uključe u IT sektor.



- IT Girls inicijativa radi fantastičan posao u tome sto pomjera granice same edukaciju na te teme. Djevojčice su izrazile nezadovoljstvo našim školskim obrazovanjem i trenutnim pristupom podučavanja mladih ljudi IT tehnologijama, zato što su sve tehnologije koje se prelaze u srednjim školama, pa čak i na fakultetima, poprilično zastarjele ili bazirane na čistoj teorijskoj upotrebi, bez primjena, i kao takve rijetko koga mogu zainteresovati. Zato kroz obuke i radionice koje organizira IT Girls inicijativa radimo na tome da približimo mladima korištenje tehnologija i učinimo je zanimljivijom, te stavljamo fokus na aktuelne trendove u svijetu – ističe Isabegović.



U Bosni i Hercegovini još postoji stigma o ženama inženjerkama ili generalno ženama zaposlenim u sektorima u kojima su muškarci većinska radna snaga.



- Sve mi koje smo zaposlene u ovom sektoru najbolje shvatamo iz kog razloga su djevojke manje zainteresovane za ovakve poslove od svojih vršnjaka suprotnog spola, pa se trudimo naći način da im približimo STEM nauke i učinimo ih kako shvatljivijim, tako i interesantnijim. Naravno najveću ulogu u tome igra reprezentacija žena u IT sektoru, odnosno isticanje već prominentnih djevojaka i žena koje to rade godinama, što utiče na normalizaciju ideje žene kao developera ili žene kao uspješne ličnosti u tipično, ili možda čak i stereotipno, većinski muškom svijetu – kazala je Isabegović.



Evidentno je da IT sektor „cvjeta“ čak i u našoj državi, što se odražava i u tome da se veliki broj mladih ljudi okreće IT zanimanjima u kojima realno vide budućnost.



- To je još jedan razlog iz kog se sve više djevojaka odlučuje za software development ili inžinjerstvo. Što, naravno, samo od sebe nije dovoljno za ravnopravnu raspodjelu radne snage. Ključno je napraviti određene kurseve i obuke pristupačnim, kako bismo imali priliku da već u mladom dobu pokažemo djevojčicama da je to nešto što bi one mogle raditi – zaključila je u razgovoru za Fenu Naida Isabegović.



(FENA)