Javno preduzeće Sarajevo zadovoljno je rezultatima dosadašnjeg rada Sarajevske žičare, a prva godina rada žičare je obilježila iznimna posjećenost i veliki broj prevezenih putnika, kako Sarajlija tako i turista iz svih krajeva svijeta - kazali su Feni iz ovog preduzeća.

Arhiv / 24sata.info

U narednom periodu će, kako ističu, primarni fokus biti stavljen na proširenje ponude na Trebeviću i uvođenje dodatnih sadržaja za posjetioce u svrhu što kvalitetnijeg provođenja vremena na omiljenom sarajevskom izletištu.



U toku su finalni radovi na završetku objekta brdske stanice i odmah nakon tehničkog prijema objekta, JP Sarajevo planira dodatno uređenje prostora u zgradi brdske stanice žičare otvorenjem kafe bara, te restorana sa terasom s pogledom na grad.



Iz JP Sarajevo kazali su da svakodnevno prate reakcije i dobivaju povratne informacije od posjetilaca i korisnika njihovih usluga, te razmatraju sve njihove sugestije za poboljšanjem usluga Sarajevske žičare.



Sarajevska žičara je u prva četiri mjeseca 2019. godine izdala više od 81.000 ulaznica.



Oko 7.000 djece do sedam godina je iskoristilo mogućnost besplatne vožnje, a prevezeno je i više od 300 biciklista i 138 kućnih ljubimaca. Od ukupnog broja posjetilaca 26 posto su osobe koje nemaju prebivalište u BiH, rečeno je Feni iz JP Sarajevo.



Od 6. aprila stupilo je na snagu novo radno vrijeme Sarajevske žičare. Tako radnim danima žičara radi od 10.00 do 21.00, a vikendom od 09.00 do 21.00.



Cijena karte za vožnju u jednom smjeru za osobe koje nemaju prebivalište u BiH je 15 KM, a povratna 20 KM. Cijena karte sa uračunatim popustom (za osobe sa prebivalištem u BiH) je 4 KM u jednom smjeru, a 6 KM je cijena povratne karte.



(FENA)