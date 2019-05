Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je Feni da se na najavljenom sastanku sa predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo ne može razgovarati o storniranju ili gašenju Odluke o poskupljenje gasa od 29,23 posto, koju je donijela Vlade Federacije BiH.

Nermin Džindić / 24sata.info

- Ako je nešto drugo onda sjest ćemo i razgovarati. Odazvat ćemo se sastanku i vidjet ćemo koji su zahtjevi kantonalne Vlade. Tom prilikom predložit ću i određene koncepte uštede. Poznato je da u nabavnom lancu imamo dvije kantonalne firme po 300 uposlenika pa možemo vidjeti da reorganizacijom u okviru ove dvije kompanije napravimo pet do 10 procenata ušteda, pa da te uštede prelijemo na finalnu cijenu. Dakle to je jedna od opcija, a ostalo ćemo vidjeti nakon što Vlada KS kaže svoje mišljenje - rekao je Džindić uoči sastanka, koji je za sutra zakazala Vlada KS povodom povećanja cijene gasa.



Govoreći o načinu na koji je došlo do promjene ove cijene podsjeća da je sredinom prošle godine kazao da postoje razlozi za povećanje od tri do pet posto.



- Ispunili smo obećanje koje smo tada dali – da u toku grijne sezone neće doći do povećanja. To dato obećanje koštalo je BH Gas i Vladu FBiH oko 8.000.000 KM. Dakle, BH Gas je u tom dijelu 2018. i početkom 2019. godine dao svojih novaca, osam miliona KM, građanima Sarajeva – istakao je Džindić.



Naglašava da Vlada a niti BH Gas ne proizvode gas navodeći da se kupuje od Gazproma.



- Energoinvest kao jedini ovlašteni uvoznik po osnovu Uredbe uvozi gas, dalje ga distribuira BH Gas. U ukupnoj cijeni gasa koja ide prema građanima odnosno kompanijama od BH Gasa pa prema dalje je 74 posto je cijena od Gazproma, 11 posto je trošak transporta kroz Mađarsku, devet posto je trošak kroz Srbiju, jedan posto je trošak kroz Republiku Srpsku, jedan posto je Energoinvest i četiri posto trošak BH Gasa. To je struktura troška – pojašnjava Džindić.



U prethodnom periodu, tvrdi, nije se reagovalo na "prvu i sačekalo se da se vidi kako će se kretati cijena gasa na svjetskom tržištu".



Nažalost, to kretanje je otišlo prema gore zbog čega je Vlada, kako kaže, bila prinuđena da po završetku grijne sezone pomjeri tu granicu negdje blizu 30 posto.



- To je bio minimum koji smo morali u ovom trenutku uraditi s obzirom da je potrošnja u KS to jest Federaciji BiH minimalna jer je grijna sezona završena – zaključio je Džindić.



U pogledu zakonodavstva u oblasti gasa smatra da je neophodno donijeti državni zakon, koji bi kasnije bio harmonizovan na nivoima entiteta.



Džindić ističe kako se mora uložiti dodatni napor da aktuelno ili novo Vijeće ministara BiH donese zakon o gasu prihvatljiv za oba entiteta i koji će biti usklađen sa zahtjevima Evropske energetske zajednice.



- Na taj Prijedlog zakona imali smo nekoliko primjedbi jer nismo željeli prihvatiti da entiteti preuzmu ulogu države. Država je ta koja mora biti nadležna za nekoliko parametara među kojima je izrada desetogodišnje strategije, kontrola nad ulazom i izlazom države, međunarodno predstavljanje države, međuentitetsko ili državno balansiranje ukupne količine uvezenog gasa u državu i metodologija tarifiranja transportnog troška kroz čitavu državu ili oba entieta - kazao je ministar Džindić.



Dodao je kako su to stvari koje bi trebalo definisati u državnom zakonu, a u način kontrole navedenih stvari bi se uključila Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERKI), kojoj bi se proširile ovlasti i za sektor gasa.



(FENA)