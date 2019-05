U Glamočanima kod Banjaluke jučer je održan pomen ubijenom vlasniku „Sektor sekjuritija“ Slaviši Kruniću. Istraga o ubistvu još uvijek traje. Motiv za sada nije poznat.

Slaviša Krunić / 24sata.info

Porodica, prijatelji i saradnici zapalili su svijeće i položili vijence na grob Slaviše Krunića, čime su obilježili 40 dana od njegovog ubistva. Slavišin otac, Drago Krunić, kaže da nema primjedbu na ljude koji vode dosadašnji tok istrage, ali i da zna koliko će biti teško doći do prave istine.



„Smatram i ja lično, kao obični građanin, a otac svog sina, da će ta istraga trajati i da će biti teška. Mislim, iako samo zbog toga jer se radi o mom sinu, da je to dosta iskomplikovano ubistvo i da je ubistvo naručio naručilac koji je bio siguran da se nikada neće otkriti. Jer tu nema ni politike, ni stranačkog uticaja, ni bilo kakvog drugog razloga“, rekao je Drago Krunić, otac ubijenog Krunića.



Stotine građana i danas je došlo da oda počast Slaviši Kruniću. Još uvijek sa nevjericom pričaju o svemu što se dogodilo.



„Ja sam radio pet godina sa gospodinom Krunićem. Mogu o njemu reći sve najbolje. Bio je čovjek kakav se rijetko sreće u životu, kako za radnike, tako i za svoje najbliže saradnike. Nemam nijedne primjedbe i kamo sreće da su i svi drugi ljudi takvi“, rekao je Krunićev saradnik.



Samo riječi hvale za pokojnog Krunića imao je i njegov dugogodišnji prijatelj Dragan Čavić. On je podsjetio kako je Krunić uvijek bio neprikosnoven u svom radu i ubjeđenjima, te da je bio čovjek koji je razbijao stereotipe.



„Porodičan čovjek, vezan za svoju djecu i svoju porodicu, pouzdan prijatelj. Ja želim da vjerujem u pravdu i pravosuđe i da će epilog biti konačan, te da će se cijela ova situacija raspetljati do detalja“, rekao je predsjednik NDP-a i Krunićev prijatelj Dragan Čavić.



Slaviša Krunić ubijen je 22. aprila u sačekuši kod svoje vikendice u Glamočanima, nedaleko od Laktaša. Tom prilikom ubijen je i radnik njegovog obezbjeđenja Žarko Pavlović, a ranjen vozač Goran Ilić.



Ubijen je tada i jedan od napadača, Željko Kovačević, dok je drugi napadač, Benedi Đukanović u bjekstvu i za njim je Interpol raspisao međunarodnu potjernicu.



Ubrzo nakon ubistava, uhapšen je Emilio Baldo, kome je Okružni sud u Banjaluci prvo odredio jednomjesečni pritvor, da bi 23. maja taj pritvor produžen za još dva mjeseca. Njega tužilaštvo tereti da je bio osmatrač i dojavljivač tokom izvršenja zločina.



U vezu sa ubistvom Slaviše Krunića dovodi se i Rodoljub Gajić, inače radnik njegove firme „Sektor sekjuriti“. Gajić je čuvao porodicu pokojnog Krunića.



Istragu o ubistvu vodi Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva.



