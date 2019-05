Mještani Zavalja, Vučjaka i okolnih naselja današnjim su okupljanjem i potpisivanjem peticije, izrazili nezadovoljstvo zbog odluke Gradskog vijeća Bihać o izmještanju migranata i izbjeglica iz središta grada na lokaciju Vučjaka.

Foto: FENA

Kao razlozi, prvenstveno su istaknuti sigurnosni i ekološki aspekt, zbog blizine naseljenih područja i vodosnabdijevnih gradskih lokacija.



- Mislimo da je bilo mnogo adekvatnijih lokacija za formiranje privremenog prihvatnog centra od Vučjaka. To prvenstveno kažem zbog blizine naseljenog područja i to ne samo ovih naselja, nego i zbog činjenice da su oni za petnaestak minuta u centru grada. Zar ne bi bilo priličnije izmjestiti ih recimo na Bugar, koji je dvadesetak kilometara od gradskog središta. Zaista mislim da se s razlogom protivimo ovakvoj odluci - rekao je Nihad Sendić.



Mještani Žegara, Zavalja i Vučjaka posebno upozoravaju na sigurnosni aspekt.



- Ko nam može garantovati sigurnost, pogotovo ako ih za neko vrijeme bude ovdje više nego nas. U našim naseljima žive pretežno stariji mještani, koji su se već suočavali s provalama i narušavanjem njihove sigurnosti i mira. Očigledno je da država ne može ili ne želi ništa učiniti po tom pitanju, pa ko nam onda može garantovati sigurnost u vlastitim domovima - riječi su Dragice Franjić.



Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić i predsjedavajući Gradskog vijeća upozoreni su i na ekološki aspekt, odnosno blizinu lokalnog vodovoda, a spominjane su čak i krivične prijave protiv onih koji su donijeli ovakvu odluku.



S druge strane, bihaćki gradonačelnik naglasio je kako u potpunosti razumije mještane ovih bihaćkih naselja i ukazao kako su ovo najjasnije posljedice nebrige ili nesposobnosti nadležnih državnih institucija po ovom pitanju.



- Ovo vam se događa, kada rješavanje ogromnog državnog problema padne na leđa male lokalne zajednice. Kako uvjeriti ljude u nešto ovakvo, kako im garantovati sigurnost, kada velikim dijelom ni ja nisam za to. Prinuđen sam nešto uraditi, ili bolje reći ostavljen u gotovo bezizlaznoj situaciji. Stalno upozoravam da Vijeće ministara mora preuzeti odgovornost, kako problem ne bi eskalirao. Jednostavno, prinuđen sam djelovati u opštem interesu grada i zato i pokušavamo nešto uraditi s ovom lokacijom, jer je ionako na migrantskoj ruti prema Evropskoj uniji. Šta bi bilo tek da Gradsko vijeće i ja ne poduzimamo ništa - rekao je gradonačelnik Fazlić.





(FENA)