Udruženje roditelja maloljetne djece u BiH pozivalo je institucije BiH, sve ustanove, roditelje/ staratelje/usvojitelje i druge pojedince koji se bave odgojem i vaspitanjem djece da traže donošenje zakona u kojem bi bila zaprijećena kazna doživotne robije za lica koja ugroze život djece i drugih nemoćnih lica u BiH.

- Svjedoci smo da su u BiH životi djece ugroženi. U to smo se u posljednjih par godina uvjerili, jer smo imali slučajeve stravičnih ubistava djece i to u nekim slučajevima ubistvo su počinili najuži članovi njihove porodice. Ubice, predatore i silovatelje djece i nemoćnih osoba osuditi na doživotnu robiju - ističu iz ovog udruženja u saopćenju za javnost.



Izražavaju uvjerenje da bi se donošenjem zakona donekle poboljšala sigurnost djece, jer bi osuđena lica do kraja života bili u zatvoru ili u psihijatrijskim ustanovama trajnog smještaja.



Iz ovog udruženja podsjećaju na nedavno usvojen "Tijanin zakon“ u Srbiji kojim se uvodi doživotna kazna zatvora bez uslovnog otpusta za silovatelje i ubice dece, trudnica i nemoćnih osoba. Ovaj zakon je dobio naziv po 15-godišnjoj djevojci Tijani Jurić koja je 2014. godine silovana i ubijena i čiji je otac Igor Jurić pokrenuo kampanju da se u Srbiji uvede kazna doživotnog zatvora.





