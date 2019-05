Danas prije podne u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječene tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti.



U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne. Vjetar slab promijenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu do 26 stupnjeva.



U Sarajevu prije podne malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja.



Sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno prije podne. U drugoj polovini dana naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stupnjeva.





