Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada Emir Ramić uputioje otvoreno pismo ministru vanjskih poslova BiH koji je uvrijeđen zbog zastave s ljiljanima na peharu za osvajača UEFA Evropske lige pisao predsjedniku te organizacije Aleksanderu Čeferinu.

Pismo Emira Ramića ministru Crnadku prenosimo u cjelosti:



"Gospodine Crnadak,



Nije sporno koja je aktuelna, nažalost nametnuta državna zastava Bosne i Hercegovine, ali jeste sporan vaš ne diplomatski odnos prema državi Bosni i Hercegovini, njenoj historiji, tradiciji i kulturi.



Zastava sa ljiljanima je bila zastava Republike Bosne i Hercegovine i Armije Republike Bosne i Hercegovine. To uopće nije i ne može biti sporno, ali iz mnogo razloga jeste sporno vaše iznošenje neistine o toj zastavi.



Zastava sa ljiljanima ne simbolizuje samo jedan narod, već samo jednu državu Bosnu i Hercegovinu. To nije ratna zastava, već je bila zvanična zastava države Bosne i Hercegovine, međunarodno priznate zemlje koja se vijorila ispred sjedišta Ujedinjenih naroda od 1992. do 1998. godine. Ta zastava srednjovjekovne Kraljevine Bosne u srcima je svih bosanskohercegovačkih patriota i može biti problem samo onima kojima smeta postojanje države Bosne i Hercegovine.



Gospodine Crnadak u Bosni i Hercegovini nije bio građanski rat, već agresija i genocid. Pravo je pitanje zašto vam smetaju ljiljani kao stoljetni simbol bosanske državnosti i to baš u ovom trenutku?



Kriminalizacija zastave s ljiljanima i njeno stavljanje u kontekst prekrajanja historijskih činjenica o stoljetnoj državnosti Bosne i Hercegovine i reviziji sudskih činjenica o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini je sastavni dio lobističke kampanje antibosanske koalicije koja snažno djeluje u matici i dijaspori. Vaše ranije negiranje bosanskog jezika i sadašnje iznošenje neistina o zastavi sa ljiljanima i karakteru rata u Bosni i Hercegovini jasno daju do znanja da ne služite svojoj državi, nama, a i vama bi trebalo biti ponosnoj Bosni i Hercegovini, već da služite antibosanskoj koaliciji. Vaš neljudski i nehuman odnos prema državi koja vas plača jasno govori o karakteru vaše ličnosti", navodi se u pismu.







