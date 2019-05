Povodom fotografija koje su se pojavile u medijima, a na kojima se jasno vidi da se na pobjedničkom peharu UEFA Lige Evrope nalazi zastava RBiH, ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak uputio je pismo predsjedniku UEFA Aleksanderu Čeferinu.

Arhiv / 24sata.info

Crnadak je naglasio da je dužan da reaguje nakon što je u medijima vidio fotografiju trofeja koji se dodjeljuje pobjedniku UEFA Lige Evrope, a na kojem se nalazi "ratna zastava BiH", saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.



- To je zastava koja simbolizuje samo jedan narod, a vrijeđa druge narode koji žive u BiH. U BiH žive Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali, a zastava na postolju pehara je ratna zastava, korištena tokom građanskog rata u BiH, od 1992. do 1995. godine - saopćio je ministar.



Ističe da je Dejtonski mirovni sporazum iz novembra 1995. donio mir, a BiH je zvaničnu zastavu dobila 1998. godine, te da u BiH svi narodi koje žive vole fudbal, ali da "ratna zastava sa pehara vrijeđa mnoge".



- Nadam se da je u pitanju nenamjerna greška, pa Vas molim da prije finalne utakmice UEFA Lige Evrope 29. maja ispravite nepravdu i u postolje pehara utisnete zvaničnu zastavu BiH, jer ova koja se sad nalazi na trofeju to nije - zaključio je Crnadak.



Ministarstvo vanjskih poslova BiH o pismu u vezi sa ovim slučajem informisalo je i članove Predsjedništva BiH.

(FENA)