Sin Nermina Aleševića prijavio je danas prijetnje MUP-u Unsko-sanskog kantona u trenucima dok je njegov otac davao iskaz u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu u slučaju "Tegeltija", odnosno snimka koji je načinio tokom susreta sa inspektorom SIPA-e Markom Pandžom i predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milanom Tegeltijom.

Foto: Fena

Kako je za N1 potvrdio glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Ale Šiljdedić, Aleševićev sin se obratio Policijskoj stanici u Velikoj Kladuši i prijavio radnje koje je okarakterisao kao moguće prijetnje.



"Naime, lice koje on ne poznaje mu se obratilo ispred porodične kuće i pitalo ga gdje mu je otac. On je rekao da nije tu i upitao zašto mu treba. Lice je odgovorilo da će on znati kad bude trebalo zašto im treba. To je bila sva konverzacija i na osnovu toga je Aleševićev sin na neki način posumnjao da bi se moglo raditi o licu koje bi možda moglo na neki način naštetiti porodici", kazao je Šiljdedić za N1.



Kako je naveo, u konkretnom slušaju nije bilo direktne prijetnje ili razgovora koji bi odao da bi to moglo biti neko uznemiravanje ili prijetnja.



"On je nama dao opis vozila i lica, policija na terenu radi i pokušava locirati navedno vozilo i lica. U toku današnjeg dana i narednom periodu pojačat ćemo pozornost s obzirom na specifičnost događaja. Za sada ne možemo potvrditi da je to bila prijetnja ili direktno ugrožavanje sigurnosti prema bilo kome", naveo je Šiljdedić za N1.



Na upit N1 da li će biti pojačane mjere zaštite porodice Alešević nakon posljednje afere čiji su akteri inspektor SIPA-e i predsjednik VSTV-a, Šiljdedić je naveo da policija poduzima mjere da zaštiti i sigurnosot građana i imovine.



"Sam ovaj događaj, odnosno prijavu, ćemo uzeti zaozbiljno i na terenu sa pojačanim prisustvom policije pokušati locirati ovo vozilo i lica pa da vidim o čemu je stvarno riječ", naveo je Šiljdedić.



Biznismen Nermin Alešević danas je dao iskaz u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u slučaju "Tegeltija". Po izlasku iz Tužilaštva BiH novinarima je kratko poručio da je "bez komentara".



Alešević je potvrdio autentičnost snimka na kojem se vidi razgovor između njega i Tegeltije te predaja novca inspektoru SIPA-e Marku Pandži. Rekao je da se originalni snimak nalazi u Ambasadi Velike Britanije.



Online magazin Žurnal je ranije pisao da je Pandža uzeo dvije hiljade KM od Aleševića kako bi, kod tadašnje glavne tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo Dalide Burzić, ubrzao rad na Aleševićevom predmetu.



Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija odbacio je sve navode o umiješanosti u koruptivne radnje te rekao da snimak potvrđuje njegov demanti.



(N1)