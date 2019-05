Članovi Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica, koji su dana u prostorijama Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari održali treći sastanak, usvojili su zaključak o upućivanju inicijative Uredu visokog predstavnika za nametanje zakona o zabrani negiranja genocida.

Foto: Fena

- Usvojili smo zaključak da jedna delegacija održi sastanak s visokim predstavnikom Inzkom, te da Organizacioni odbor uputi inicijativu da Inzko nametne zakon o zabrani negiranja genocida – rekao je predsjednik Organizacionog odbora Hamdija Fejzić, saopćeno je iz tog odbora.



Na sastanku su, između ostalog, predstavljeni izvještaji predsjednika pododbora o aktivnostima između dva sastanka, zatim Nacrt programa za obilježavanje godišnjice genocida koji će nakon dorade biti usvojen u narednom periodu, a usvojen je pravilnik o radu Organizacionog odbora.



Prema riječima predsjednika pododbora za "Marš mira“ Munira Habibovića, ove godine se očekuje više od pet hiljada učesnika u Maršu mira.



- Vremenske neprilike su nam stvorile određene probleme na trasi. Ipak kada je trasa Marša mira u pitanju sve će biti završeno do 1. jula. Internet i Facebook stranice za prijave učesnika su aktivirane. Već imamo više od 700 prijavljenih učesnika, a smatram da će do kraja sedmice taj broj preći hiljadu. I ove godine će biti više od pet hiljada učesnika Marša mira - rekao je Habibović.



Dodaje da su prijave za organizovane grupe otvorene do 1. jula, a individualne prijave do samog polaska Marša mira.



Prema informacijama iz Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, do sada su identifikovane 23 žrtve genocida koje će biti ukopane 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari.



(FENA)