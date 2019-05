U Bosnu i Hercegovinu je do sada posredstvom readmisije iz inostranstva vraćeno nekoliko hiljada osoba koje su zahvaljujući projektu koji se implementira putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH pronašli novi dom ili im je obnovljen raniji, ako su ga imali u nekoj od više od 20-ak općina u BiH koje su u njega uključene.

Foto: Anadolija

Među osobama koje su vraćene u BiH u okviru readmisije ima i djece, ali i starijih osoba, a u velikom broju radi se o Romima. Radi se o osobama koje dolaze iz različitih socijalnih kategorija, a za one koji imaju neko obrazovanje provode se i edukacije i prekvalifikacije na osnovu kojih je određeni broj njih već pronašao zaposlenje. Među onim koji su se vratili u BiH mnogi su čak i nepismeni tako da se za njih provodi opismenjavanje.



Unija za održivi povratak i integracije u BiH kao organizacija bila je uključena u izradu Studije za prihvat i integraciju bh. državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji, a predsjednica unije Mirhunisa Zukić kao konsultantica na njenoj izradi.



"Zahvaljujući našem upornom radu i komunikaciji s ljudima koji su zaduženi za readmisiju usvojena je studija, što je bitno, i od FBiH, RS-a i Brčko distrikta. Taj dokument će zasigurno pomoći u narednom periodu da ovakvu složenu pojavu, koja je zahtjevna, na što bolji način implementiramo na terenu. Kao država BiH potpisali smo protokol o zbrinjavanju naših građana koji su prije rata živjeli u BiH, a ne mogu živjeti više u zemljama u kojima su do sada bili", navodi u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH.



Navodi da vlasti zemlje iz koje bh. građani treba da budu vraćeni to prijave putem Ministarstva sigurnosti BiH, koje daje informacije Ministarstvu za ljudska prava BiH.



"Tačno se zna vrijeme kada dolaze ti ljudi i gdje treba da budu. To je proces koji traje i koji će trajati. Jako je bitno da taj proces može biti na oba entiteta jednako implementiran iz razloga što vidimo da u RS-u više ne postoji ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske. Postoji sada Sekretarijat za raseljene osobe i migracije pa se nadamo da će oni nastaviti ulogu bivšeg ministarstva u RS-u. Jako je važno ne samo da ljudi dođu, da se zbrinu, da mogu živjeti u nekim prostorima, nego i da im se osigura kako će tu živjeti. Za njih se prave određene zgrade koje finansiraju strani donatori, a dijelom i lokalna vlast kao sufinansijer gdje oni mogu boraviti i živjeti", naglašava Zukić.



S druge strane, ističe, ukoliko se ti ljudi vraćaju u svoje kuće, one koje su neobnovljene, u tom slučaju se za potrebe njihovog smještaja rekonstruišu, odnosno izgrade.



"Tako dobivaju obnovljenu stambenu jedinicu. Ali, ono što je najvažnije je od čega će živjeti. Ta socijalna komponenta je vrlo bitna da ljudi znaju šta ih čeka, jer ipak, oni dolaze iz jedne zemlje koja je standardizovana i koja je pružala usluge tim ljudima da se mogu liječiti, da mogu boraviti. Dakle, njih se želi prilagoditi da to sada ne bude šok za te ljude koji se vraćaju u BiH, odnosno nastanjuju iz jednog entiteta u drugi entitet, iz jednog kantona u drugi kanton. Cilj je da to bezbolno nekako prevaziđu i da se ujednači to pravo gdje oni dolaze da borave", ističe Zukić.



(Anadolija)