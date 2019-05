Priliv migranata na području koje pokriva Policijska uprava Foča trenutno nije veliki, ali policija očekuje da će porasti dolaskom ljepšeg vremena i ukazuje da oni nasilno ulaze u objekte u kojima niko ne boravi da bi prenoćili, nakon čega nastavljaju put.

Ilustracija / 24sata.info

Načelnik Policijske uprave Velimir Kostović rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da migranti nasilno ulaze u objekte na područjima Čelebića u opštini Foča i Zaborka u opštini Čajniče.



On je naveo da je policija zabilježila i dva slučaja da su migranti otuđili putnička vozila da bi se prevezli do Sarajeva.



"Iskoristio bih priliku da apelujem da građani odmah po uočavanju migranata obavijeste najbližu policijsku stanicu, kako bi se blagovremeno intervenisalo", rekao je Kostović.



On je dodao da određeni broj pripadnika MUP-a Srpske boravi u Foči, kao ispomoć Graničnoj policiji sa kojom su svakodnevno na maršrutama kretanja migranata.



Na području Policijske uprave Foča u aprilu nisu zabilježena teža krivična djela, a stanje bezbjednosti je na zadovoljavajućem nivou, prenosi Srna.



U prethodnom mjesecu evidentirano je 21 krivično djelo, dva manje u odnosu na april 2018. godine, a zadržan je visok stepen rasvijetljenosti krivičnih djela.



U aprilu su zabilježena tri samoubistva, a u saobraćajnim nesrećama jedno lice je smrtno stradalo, dok je smanjen broj teško povrijeđenih učesnika u saobraćaju.



(24sata.info)